宜蘭資收關懷計畫 資源回收7年累積7657噸

宜蘭縣代理縣長林茂盛（前排左4）今天送白米給縣內資收個體戶，提前向他們賀節。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/05/29 18:55

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與環境部合推的資源回收關懷計畫邁入第7年，回收的資源回收物累計7657噸，312個資收個體戶成為推動資收重要一環。代理縣長林茂盛今天（29日）以縣產白米當端午節賀禮送給列冊資收個體戶，感謝他們對環保工作的奉獻。

宜蘭縣2019年起推動資收關懷計畫，由資收個體戶將撿拾的回收廢棄物交給清潔隊，即可依照重（數）量計價獲補助，由於資收個體戶多為經濟弱勢者，他們可藉此增加收入，同時提升全縣回收成效。

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宜蘭縣政府環保局說，資收關懷計畫實施後，縣府以高於市場價格收購，每人每月最多有5000元補助，並為他們投保微型保險，另鄉鎮市公所清潔隊也有提供到府收運、協助清潔消毒。

環保局說，資收個體戶是宜蘭縣協助政府執行資源回收及分類業務的第一線成員，宜縣資收關懷計畫2019年到今年3月所回收的資源回收物有7657噸。林茂盛今天到五結鄉公所清潔隊致贈白米給資收個體戶，呼籲鄉親攜手落實資源回收，為家鄉環保工作盡份心力。

宜蘭縣政府致贈縣產白米給資收個體戶，作為端午節賀禮。（圖由宜蘭縣府提供）

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