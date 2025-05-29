網傳6/1起行人違規開罰1800元 基隆警方：假訊息

LINE瘋傳「6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元！」此為假訊息。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/29 19:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕手機通訊軟體LINE近來又瘋傳「6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元！」基隆市警察局交通警察隊今（29）日表示，此為流傳多年的假訊息，依道路交通管理處罰條例第78條規定，行人未依規定擅自穿越車道，處台幣500元罰鍰，此規定行之有年，並非1800元，且目前亦未修法提高罰鍰。

基隆市警察局交通隊近來頻頻接獲民眾來電詢問，手機通訊軟體LINE訊息：「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」是否屬實？

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為此基隆市警察局今天發布新聞強調，這則「6月1號開始取締行人違規.....」為流傳多年的假訊息，不只如此，還有「本月20日開始紅燈右轉罰 5400，3次馬上吊銷駕照…」、「還有紅燈右轉5400元」、「超速由1200-2400元，調為6000， 每超速 1公里加罰100 元!!若限速 60，你開80 ，則需付8000元！」等等假訊息，市民收到此假訊息，勿再轉傳，誤導他人，若對交通規則若有任何疑問，可以致電詢問警方。

此外，基隆市警察局自去年11月起推動「行人有序專案工作執行計畫」，並自今年2月1日起針對行人未依規定擅自穿越車道，予以開罰500元，累計至今天，共開了2282張罰單。

基隆市警察局交通隊長楊永泰指出，警方自「推動行人有序專案工作執行計畫」以來，行人交通事故發生124件，較113年同期181件，減少57件，下降幅度達31.5%，警察局將持續執行本專案，呼籲市民遵守交通規則，除可避免荷包失血外，確保自身安全，實現以「人」為本之城市交通。

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