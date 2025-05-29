為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    破天荒！澎湖輪開放56天前訂票

    從今年7月1日開始，旅客可預訂56天至開航前4小時為止的澎湖輪航班。（記者洪定宏攝）

    從今年7月1日開始，旅客可預訂56天至開航前4小時為止的澎湖輪航班。（記者洪定宏攝）

    2025/05/29 17:59

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣航業公司今天宣布，為提供旅客更充裕時間規劃行程，從今年7月1日開始，旅客可預訂56天至開航前4小時為止的澎湖輪航班；這是台航公司1959年起經營高雄-澎湖航線66年來，首次開放長達8週的訂票。

    台航公司表示，高澎航線的船隻最早稱為澎湖輪，第二、三艘改稱台澎輪、台華輪，現在第四艘改回澎湖輪。非網路時代都是現場購票，直到台華輪時代，開始可以網路訂票，但最長僅開放28天訂票。

    台航公司指出，暑假期間訂票率至少9成、甚至客滿，所以為了提供旅客更充裕時間規劃行程，決定從7月1日開始，訂票日由原開航28天前，調整為56天前，且將成為常態。不過，如遇連續假期或特殊事由調整開放時間，公司將另行公告。

    台航公司表示，線上購票適用旅客人數4人以下（含未滿3歲嬰兒），可預訂56天至開航前4小時為止的航班，7月至9月的船期表已在澎湖輪官網公布，提醒旅客儘早規劃行程。

    台灣航業公司官網資料顯示，公司於1946成立，1998年6月完成股票上市移轉民營，目前擁有遠洋散裝船、油輪、客輪與拖船等36艘的船隊，總公司在台北市，高雄分公司負責澎湖輪營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播