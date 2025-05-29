破天荒！澎湖輪開放56天前訂票

從今年7月1日開始，旅客可預訂56天至開航前4小時為止的澎湖輪航班。（記者洪定宏攝）

2025/05/29 17:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣航業公司今天宣布，為提供旅客更充裕時間規劃行程，從今年7月1日開始，旅客可預訂56天至開航前4小時為止的澎湖輪航班；這是台航公司1959年起經營高雄-澎湖航線66年來，首次開放長達8週的訂票。

台航公司表示，高澎航線的船隻最早稱為澎湖輪，第二、三艘改稱台澎輪、台華輪，現在第四艘改回澎湖輪。非網路時代都是現場購票，直到台華輪時代，開始可以網路訂票，但最長僅開放28天訂票。

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台航公司指出，暑假期間訂票率至少9成、甚至客滿，所以為了提供旅客更充裕時間規劃行程，決定從7月1日開始，訂票日由原開航28天前，調整為56天前，且將成為常態。不過，如遇連續假期或特殊事由調整開放時間，公司將另行公告。

台航公司表示，線上購票適用旅客人數4人以下（含未滿3歲嬰兒），可預訂56天至開航前4小時為止的航班，7月至9月的船期表已在澎湖輪官網公布，提醒旅客儘早規劃行程。

台灣航業公司官網資料顯示，公司於1946成立，1998年6月完成股票上市移轉民營，目前擁有遠洋散裝船、油輪、客輪與拖船等36艘的船隊，總公司在台北市，高雄分公司負責澎湖輪營運。

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