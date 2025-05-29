北部豪雨下到今晚！端午連假南部、東部天氣糟

端午節連假天氣概況。（氣象署提供）

2025/05/29 18:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕豪雨下到今天週四深夜！中央氣象署預報，受這波鋒面和東北季風影響，多縣市有豪雨或大雨且持續到今天深夜。明天（29日）起是連續三天端午節假期，南部、東部、東南部天氣不穩定，收假日（6月1日）水氣又會增多，又有陣雨或雷雨機率。

氣象署預報員劉沛滕表示，今晚鋒面就會慢慢移到巴士海峽，北台灣降雨逐漸趨緩，其它地區要等到明天之後才會逐漸趨緩，但明天連續假期第一天，南部、東部、東南部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其它地區則轉為零星短暫陣雨後多雲；後天（31日）東北季風才減弱，各地氣溫回升，但東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

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「端午連假最後一天吹南風、水氣又增多，且非常悶熱」，劉沛滕說，週日（6月1日）這天南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，但各地午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

劉沛滕指出，下週一、二（6月2日、3日）兩天西南風帶來明顯水氣，會讓中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且南部地區有局部大雨發生的機率；下週二開始又有另一道鋒面接近，中南部地區又有局部短暫陣雨或雷雨。

「下一道鋒面會在下週三（4日）報到，要注意它會在各地帶來大雨」，劉沛滕說，屆時西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率。不過這波鋒面很快通過，下週四（5日）就離開，中南部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨。

劉沛滕也提醒，下週一、二（6月2日、3日）東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

未來天氣提醒。（氣象署提供）

降雨趨勢。（氣象署提供）

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