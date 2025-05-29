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    台南穿山甲生態教育園區 評估落腳龍崎國小龍船分校

    南市議員陳皇宇指龍崎的山區有許多的可愛野生動物，建請農業局設置穿山甲生態教育園區。（記者蔡文居攝）

    南市議員陳皇宇指龍崎的山區有許多的可愛野生動物，建請農業局設置穿山甲生態教育園區。（記者蔡文居攝）

    2025/05/29 20:17

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳皇宇今天總質詢，針對龍崎在地生態，請農業局設置穿山甲生態教育園區，保護野生動物族群。他表示，藉由專家學者的錄影鏡頭，可以發現在龍崎的山區有許多的可愛野生動物，為提醒民眾關心野生動物的保育，可以利用龍崎國小龍船校舍，部分的閒置教室設置有關穿山甲的棲地及生態教材，讓民眾從中了解野生動物的保育。

    南市農業局表示，龍船分校由於人煙罕至，經評估適合野生動物醫療安置，且既有建築物及運動場提供野生動物救傷及野放訓練場所，但龍船分校也有腹地狹小的缺點，安置場所僅為中間2層建築物，以目前建築物面積及野生動物容納數量評估，可容納草鶚20隻、穿山甲10隻，物種及數量少、救援量有限，且龍船分校僅能留少部分教室租借為救傷站，也無相關醫療設備及維護預算編列。

    針對議員建議運用教室布置穿山甲教育館，農業局表示，目前已與教育局協商，將運用其中3間現有教室，可規劃以穿山甲為主題的展覽或「保育場域」，未來可交由在地學會或社團使用，因涉後續維護管理，該局將妥善規劃。

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