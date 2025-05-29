端午連假蘇花交通熱點 花蓮警方加強紓導

端午節連續3天假期，花蓮警方將在交通熱點加強紓導車流。（警方提供）

2025/05/29 18:45

〔記者游太郎／花蓮報導〕端午節連續三天假期將從明天開始，花蓮縣新城警分局為花蓮縣北境的第一關卡，負責引導南下車流進入花蓮，特別編排交通疏導專案，希望營造端午假期平安順暢的交通動線。

新城警分局指出，已針對轄內台9、台8、台14甲、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況；為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德段），將針對21公噸以上大貨車於5月30日清晨5時至下午5時、31日上午7時至11時、6月1日12時至18時禁止雙向通行，希望藉由管制方式，紓解尖峰時段車流。

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公路總局說，蘇花改大客車行駛路肩開放時段：5月30日清晨5時至下午5時（雙向）；31日上午7時至11時（雙向）；6月1日中午12時至下午6時（雙向）。

新城警分局呼籲，欲利用連續假期返鄉出遊的民眾，請及早規劃行程路線，避開壅塞時段，並檢查車輛狀況，避免車輛於中途發生拋錨情事，切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為，以免發生危險。

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