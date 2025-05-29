台南北外環道路第4期路線不更改 明年6月完成用地取得

台南都會北外環道示意圖。（台南市工務局提供）

2025/05/29 20:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南都會區北外環道路最後一哩路的第四期工程，用地7月召開公聽會，預計明年6月完成取得。至於路線規劃，市府說，已於4月底函送國土管理署依原路線續行設計，不會更改路線。

台南「都會區北外環道路」可疏解南科通勤族與永康、安南、安平等地區交通瓶頸，全線通車後，估計從安平到南科可從現行30分鐘縮短為15分鐘。不過，最近地方盛傳第4期路線規畫可能改線，安平聯絡道也未定案。

請繼續往下閱讀...

工務局說，北外環道路第四期工程將接續第二期工程，由台19線溪頂寮大橋向西往北區延伸。路線在文賢抽水站之路段，受限抽水站、鹽水溪堤岸及河川治理計畫線影響，此路段僅能施作雙向二車道，但考量整體交通運能，北外環道路原則以布設雙向4車道，因此北外環四期將先由台19線溪頂寮大橋向西延伸至大和路，後續等文賢抽水站遷移及大港觀海橋改建，再向西延伸至台17線，路線沒有改變，第4期細部設計已納入安平聯絡道。

工務局說，北外環第二期東段工程，目前工程進度61.74％，預計明年底完工；西段目前工程進度49.36％，預計2027年中完工。另外北外環跨國道1號增設交流道工程，目前工程進度50.72％，預計明年12月6日完工。

北外環道路工程全長約13.5公里，總經費約227億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化區台39線高鐵橋下道路，西至台17線觀海橋，因工程規模龐大，分成四期計畫開闢，由東向西依序為第一期、第三期、第二期及第四期。目前已完工路段為一、三期工程，開放通行路段為長和路匝道至台39線新化高鐵橋下道路。

台南都會區北外環2期工程進行中。（台南市工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法