風雨無情 苗栗柿子受災嚴重

風雨無情，公館柿子受災嚴重，結果並不理想。（苗縣府提供）

2025/05/29 17:59

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕柿餅為苗栗縣公館鄉知名農特產品，不過，風雨無情，柿餅原料牛心柿受4月份突如其來的強降雨影響，導致落花嚴重，柿子難以開花結果，農民損失慘重。苗栗縣政府農業處表示，經與農政單位會勘，公館鄉柿子災情已經達到3成，將函請農糧署公告辦理現金救助及低利貸款。

苗栗縣政府農業處農務科指出，經邀集苗栗區農業改良場、農糧署北區分署苗栗辦事處及公館鄉公所等單位會勘，公館鄉柿子栽種面積約95公頃，受害面積已達90公頃，且損害程度至少已經達到3成，主要受4月連續降雨影響，柿子發生落果等情形。

請繼續往下閱讀...

公館鄉農會表示，每年3月至4月底是柿子的幼果期，但今年幼果期間受到強降雨打落柿子花，導致柿子難以授粉結果；等待天氣放晴後，柿子又受到持續高溫，柿子無法正常輸送氧分長大，造成落花及著果降低，目前產量大約只有往年的2至3成。

「落果嚴重，可能全軍覆沒」羅姓果農憂心忡忡望著果樹說，受到氣候變遷影響，導致牛心柿產量大減，去年產量已經減少，今年狀況更慘，加上近日鋒面來襲，可能使幼果落果更嚴重。

風雨無情，公館柿子受災嚴重，結果並不理想。（苗縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法