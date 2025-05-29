不可能的任務澎湖版！離島將軍自來水管斷管 潛水團隊協助搶修

葉生弘團隊協助自來水公司修復將軍自來水管斷管。（葉生弘提供）

2025/05/29 17:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖將軍、鳥嶼離島自來水管先後斷管，葉生弘昨（28）日帶領潛水團隊，協助自來水公司搶修將軍嶼斷管，從中午11點修到下午6點，花了7小時接好水管，讓將軍避免缺水危機，完成「不可能」的任務。

將軍跟望安中間的海底水管疑因台電工作船進行海底電纜鋪設工程，遭到拉斷。趕在今天開始起風前，葉生弘臨危受命，昨天率領潛水團隊，帶著12瓶氣瓶搭上工作船，抵達現場水流3節，先把沉塊跟工作船綁固定，下水錄影看破損狀況。

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拿皮尺一量發現，2端距離10米，但馬公寄下來的管材只有7米，現場深度約3米，大型工作船進來會擱淺，小艇只有40匹馬力，根本無法移動沉塊。葉生弘利用當時水流北向南3節流速，把6個浮力袋、2個吊重袋綁在沉塊上，小艇加速，成功將2端距離拉近到約1米。

中午一下水要解掉被撞斷的套頭跟支架，發現螺絲跟螺母都變形，無法轉開，還好從馬公買日本製切水管專用鋸子，直接在海底鋸斷水管，新的套頭則在船上組裝好，帶到切斷點組裝，卻發現新舊管口徑不一，經過變通，水管才能鎖緊固定，2頭螺絲鎖緊，才能上支架，以免日後套頭因水流強大脫落扯斷。

接好一端後，比對另一邊管材距離，一樣套頭先上另一端斷裂處，在水底確定每個螺絲都已固定緊。後來海水退潮，脫裝備工作，兩端確定沒問題後，請望安水廠放水，試水一次成功。

海水退潮後，葉生弘團隊直接脫裝備修復供水。（葉生弘提供）

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