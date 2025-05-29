海巡署選送美國海岸防衛學院學員首位畢業 楊凱閎榮耀返國任職軍官

由海巡署委託國防部海軍司令部，選送赴美國海岸防衛學院的學生楊凱閎，在赴美經過為期四年的專業培訓後，本月24日順利畢業取得學士學位返國。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/29 17:31

〔記者鄭景議／台北報導〕由海巡署委託國防部海軍司令部，選送赴美國海岸防衛學院的學生楊凱閎，在赴美經過為期4年的專業培訓後，本月24日順利畢業取得學士學位返國，正式分發海巡署任官，成為首位透過該機制赴美深造並返國任職服役的海巡軍官。

海巡署為了積極推動海洋事務、強化海巡專業量能並培育具國際視野的優秀幹部，自2020年起，選送海軍軍官學校一年級學生赴美國海岸防衛學院就讀，楊凱閎於2021年6月21日薦送赴美接受培訓，並在今年成為首位取得學士學位的學生。

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海巡署指出，美國海岸防衛學院入學所須語文能力均高於美國其他軍校標準，須取得iBT90及SAT600分以上成績，且體格與體能亦須符合美方標準，完成跑步、游泳及核心體能等各項測驗均須全數合格，並通過美國在台協會面試，楊凱閎通過層層嚴格甄選，成為我國首位入學美國海岸防衛學院學生。

海巡署表示，為協助楊凱閎儘速瞭解海巡各項勤務運作及當前重點任務，已規劃任官第1年分階段進行基層單位見學歷練，內容包括：岸巡勤務，實地參與安檢作業、巡邏站勤務及無人機區隊等勤務；查緝勤務，學習科技鑑識、情資佈建及溯源研析等情報查緝實務；艦艇勤務，熟悉船艇操作及海上勤務態樣。期望透過多面向的見學歷練模式，促進楊員對海巡工作全貌的認識與實務應處專業能力，為其未來發展奠定基礎。

另也規劃安排接受司法警察專長訓練，未來將依任務需求及工作表現，並結合楊員所學專業專長，循預劃地經管發展體系，逐級向上培育，期使其成為兼具國際視野與海巡實務經驗的海巡新世代領導幹部。

楊凱閎於2021年6月21日薦送赴美接受培訓，並在今年成為首位取得學士學位的學生。（記者鄭景議翻攝）

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