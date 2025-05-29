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    端午吃茄會秋條 彰化永靖邱秀蓮榮獲「茄后」

    彰化縣政府為推廣在地茄子產業，每年端午節前夕舉辦茄子評鑑競賽。（記者陳冠備攝）

    彰化縣政府為推廣在地茄子產業，每年端午節前夕舉辦茄子評鑑競賽。（記者陳冠備攝）

    2025/05/29 16:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府為推廣在地茄子產業，今（29日）在永靖鄉農會舉辦茄子評鑑競賽，吸引來自永靖、二水、埔心等中部鄉鎮，66位茄農角逐參賽，經過多位評審品評，最後由來自永靖鄉農友邱秀蓮脫穎而出，成為新科「茄后」。

    農業處長郭至善表示，端午習俗有「吃茄會秋條」的說法，每年此時正值茄子產銷旺季，透過評鑑競賽，不僅鼓勵農民精進技術，也能提升彰化茄子的品牌形象與市場辨識度，進一步帶動農產品加值與產業發展，實現農民與消費者雙贏。

    彰化縣是全台第二大「麻糬茄」產區，種植面積約165公頃、年產量達4600公噸，主要分布於永靖、二水、埔心、北斗、田中等中部鄉鎮。此次評鑑活動特別要求參賽果品具備「3章1Q」安全認證，包括產銷履歷、CAS標章及農藥殘留檢驗合格，確保民眾食用安全。評鑑結果，冠軍邱秀蓮、亞軍張文欽、楊志輝，季軍劉明遠、劉友權、曾成伯。

    「堅持品質第一」，邱秀蓮表示，種植茄子約20年，成功的關鍵在於「專一與用心」，能在這次競賽中獲獎，讓她感到驚喜與成就，也感謝縣府與農會長期的協助與輔導。

    臺中區農業改良場副研究員林煜恒指出，今年茄子因冬季低溫持續，產期較往年延後約兩週，但整體品質不減，無論在外觀、長度、彈性與口感表現都相當優異，品質更甚以往。

    彰化舉辦茄子評鑑競賽，吸引66位茄農參賽，最後由來自永靖鄉農友邱秀蓮奪冠，成為新科「茄后」。（記者陳冠備攝）

    彰化舉辦茄子評鑑競賽，吸引66位茄農參賽，最後由來自永靖鄉農友邱秀蓮奪冠，成為新科「茄后」。（記者陳冠備攝）

    評鑑現場也展示多道創意茄子料理，增添美食趣味。（記者陳冠備攝）

    評鑑現場也展示多道創意茄子料理，增添美食趣味。（記者陳冠備攝）

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