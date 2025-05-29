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    竹北市公所編500萬預算 挹注13校校舍修繕

    為教育資源均衡發展，竹北市公所今年挹注13所學校共500萬元進行校舍修繕，希望讓學生在安全校園中健康成長。（竹北市公所提供）

    為教育資源均衡發展，竹北市公所今年挹注13所學校共500萬元進行校舍修繕，希望讓學生在安全校園中健康成長。（竹北市公所提供）

    2025/05/29 17:39

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣因應竹北市東區人口成長，近年陸續新建多所國中小學校，而西區和舊城區學校則因歷史悠久而設施老舊；為教育資源均衡發展，竹北市公所今年挹注13所學校共500萬元進行校舍修繕，希望讓學生在安全、舒適的校園中健康成長。

    市長鄭朝方表示，雖然竹北市公所並非國中小的主管機關，但他十分重視學子的受教權，深信良好的校園設施，是學生健康成長的重要基礎。此外，東區人口快速成長，且多所新設校園總量管制，反觀西區和舊城區不少學校歷史悠久、設施老舊，卻常因資源分配受限而難以獲得及時改善，因此公所優先納入補助範圍，以期教育資源均衡發展。

    鄭朝方說，今年度的校舍修繕補助也大力支持推動運動教育的校園。像是博愛國中的籃球場及綜合球場，地面高低落差嚴重，並有材質腐蝕問題，影響學生運動安全，因此獲得最高額度補助改善。

    此外，博愛國小射箭隊表現優異，近期更獲得「全國青年盃射箭錦標賽」個人與團體雙冠佳績，但射箭場屋頂年久失修、出現漏水，公所也補助修繕場地，作優秀選手的堅強後盾。後續市公所將持續關注各校校舍使用與維護情形，期透過制度性補助機制，協助校方逐步改善校園環境。

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