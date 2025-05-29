台61線南延高雄經費逾千億 台南路段建議設3處交流道

台61線西濱快速道路跨曾文溪大橋預計2028年底完工。（南市工務局提供）

2025/05/29 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員郭清華今天總質詢，關切台61線延伸至高雄執行進度，促政府應加速推動。南市工務局表示，該案持續研議規劃評估後續可行方案，依照目前規劃路線方案，總經費概估需約1199億元，台南路段建議設台江、四草及喜樹3處交流道。

郭清華表示，曾文溪大橋總經費96.27億元，預計2028年底完工，並將搭配台61線南延與四草交流道設置，未來可成為濱海觀光與交通轉型的重要樞紐。他強調，四草周邊七成以上為國有地，具開發潛力，應整合設置休息站與遊憩設施，帶動觀光、創造就業、提升在地產值。

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南市工務局表示，目前公路總局已辦理台61線南延至高雄地區可行性評估，並於去年4月12日召開台南路廊規劃方案研商會議，現由國發會審查中。

此外，在台南段建議路廊規劃方面，在安南區的部分將設置台江及四草交流道，並預留四草服務區腹地，而安平區的部分則因多次協調未果，將透過建議在台17線與台86快速道路銜接處先施作喜樹交流道，至過境台南之車輛，於台61線未全線通車前採市區道路結合高快速路網繞行往南，並建議公路局將行經的市區道路（台17乙、台17甲）一併納入台61線南延計畫優化改善。

工務局表示，此外，根據公路局的可行性評估報告，安南區路線採地方建議及微調北汕尾一路方案併陳，而安平區路線採A3-1（跨港）及A3-2（繞港）併陳。

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