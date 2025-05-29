環境部預告資源循環推動法 修廢清法納管太陽電板、風機葉片

資源循環署署長賴瑩瑩說明「廢棄物清理法」、「資源循環推動法」等修法重點。（記者吳柏軒攝）

2025/05/29 17:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應資源有效與環境負荷，實現廢棄永續，環境部預計將現行的「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，同步修正「廢棄物清理法」，今（29日）起草案預告期60天，重點為全生命週期管理，創造價值、減少廢棄及物質耗用，如產品導入綠色設計，政府優先採購，扶植循環產業等。而太陽光電板、風機葉片列納管廢棄物，要收回收清除處理費。

資源循環署署長賴瑩瑩說，推動淨零，零廢棄與循環經濟很重要，採「全生命週期」管理，產品從原料、設計、製造、使用最後回到循環，創造價值，減少廢棄及物質耗用，更要打造綠色台灣品牌gMIT，以及整合稀有金屬等關鍵戰略物料或資源回收，有修法急迫性，預告將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，重新立法。

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其中，循環法寫國民義務，賴瑩瑩說，是宣示性希望國民減少資源耗用、延長產品使用年限、少用一次性產品等，而未來廢棄物都要變成資源，舉例如衣服推動循環紡織，農業廢料如鳳梨葉渣、蚵殼等再利用，以及塑膠製品回收等；也推動綠色設計7原則，如降低產品材質種類，增加使用再生料，先自願後強制，舉例塑膠瓶蓋常被鳥類吞食，未來可強制業者生產連身瓶蓋的寶特瓶。也要推動工程使用再生料，政府綠色採購等，帶動循環經濟產業發展。

但資源用到最後可能無法回收，賴瑩瑩說，當再利用產品具污染環境且不具市場競爭力，將對業者收取回收清除處理費，所以也同步修正廢清法，但並非全面徵收，將太陽光電板、風機葉片等新能源廢棄物納管，向製造或輸入者收費，以供後續停役後回收作業。

「循環法是蘿蔔，廢清法則是棍子！」賴瑩瑩說，這次廢清法修法也加嚴管制，包含杜絕非法棄置，採全流向科技監控，授權主管機關行政檢查與GPS法源，違規時還將加裝電子圍籬等，追蹤營建剩餘土方，而非法棄置刑責也從5年提高到7年，加重農地與環境敏感地區刑責為3到10年，罰金提高到2000萬元，且檢調破獲案件可立即凍結業者資產。

一般事業廢棄物也加重罰則，環境管理署副署長劉瑞祥說，原本亂丟菸蒂、生活垃圾等，罰1200元到最高6000元，但有可能一車垃圾、10車垃圾，也只能罰6000，還有可能倒到水源區，因此廢清法修法加重罰則到10萬元，但未來會提供裁罰準則，依污染樣態、數量、次數及棄置地點等開罰。也增訂駕駛車輛亂丟垃圾，若未提供行為人，車主將受處罰。

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