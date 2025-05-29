關懷弱勢少女 新北中途學校強化反毒教育

新北市府透過班導導讀反毒書籍《嗑藥》，協助小六學生從閱讀中建立拒毒意識。圖為一般學校。（新北衛生局提供）

2025/05/29 17:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕反毒品教育從小開始，新北市政府衛生局攜手貓頭鷹親子教育協會，透過進班導導讀反毒書籍《嗑藥》，協助小六學生從閱讀中建立拒毒意識，今年首度跨足中途教育領域，下半年與豐珠中學合作，深化反毒宣導的影響力。

衛生局表示，青少年面臨自我認同與同儕壓力，若缺乏正確引導，容易接觸毒品、霸凌、援交等偏差行為。《嗑藥》一書真實呈現逃家、吸毒等生命故事，由導讀志工帶入班級，以角色與情境引導學生同理思考，逐步建立自我保護與拒毒能力，也將此書作為畢業禮物，讓學生建立反毒意識。

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衛生局指出，豐珠中學為曾受性剝削或遭遇困境少女重新銜接教育的中途學校，今年將由衛生局與協會協助為校內老師反毒導讀培訓，再由教師將內容轉化為適齡引導語言，與學員一同閱讀與討論，讓反毒教育成為校園日常的一部分，更貼近學員需求。

衛生局強調，打造無毒學習環境仰賴跨領域、公私部門共同投入。今年跨足中途學校，是深化服務、關懷高風險族群的重要過程，未來將持續拓展合作對象。反毒宣導活動可致電新北市毒品危害防制中心行政專線（02）2257-0380申請；如親友有藥癮困擾，也可撥打24小時免付費毒防中心專線：0800-770-885（請請您，幫幫我），將有專人提供協助。

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