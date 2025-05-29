不良船東欠薪害台灣漁業淪IUU名單 漁業署新制引反彈將加場說明

台灣遠洋漁業遭列IUU名單。（記者陳彥廷攝）

2025/05/29 17:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕外籍漁工為台灣遠洋漁業不可或缺勞動主力，但長年來卻不時傳出不良雇主欠薪，導致台灣漁業一直名列美國非法、未報告及不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated，IUU）名單，漁業署為改善少數雇主惡行，擬定「遠洋漁船船員工資保障機制」，立意雖好，但坊間卻傳出是向漁船主課繳「互助金」，引來漁民不滿，一度醞釀「塞爆」說明會會場，漁業署為此特別加場，下週將接連在東港區漁會及琉球區漁會說明機制，據悉，若是準時給薪的雇主，不用參與信託專戶機制。

台灣遠洋漁業遭美國勞動部於2020年列入「童工及強迫勞動製品清單」中，至今已3度列名，且美國大氣曁海洋總署（NOAA）又在2023年認定台灣遠洋漁業屬IUU，若今年不改善，恐連帶歐盟都會併同實施禁止台灣水產上市，影響漁獲輸銷，其中又以部分船隻積欠外籍漁工薪水為最主要改善的目標。

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漁業署認為欠薪缺乏預防與即時處理機制，因此擬祭出「工資給付通報平台」、「工資信託專戶」及「工資墊償互助金」等3項機制，並將所有漁船分為低、中、高三個風險等級，其中專戶部分低風險者不必繳交，中風險者繳交每名漁工200元美金、高風險者不必繳交，而在互助金部分，低風險依船噸數提交1到4萬元、中風險者2到8萬元、高風險者5到30萬元，作為漁船主欠薪時的給付。

這個新機制一出，引來漁業界廣大討論，漁民指出，遠洋漁業目前相當艱困，不僅魚價偏低，且因國際法規約束漁獲量，在人力、油料及船隻維修等成本支出年年攀升下，營運壓力極大，但近幾年漁業署對違規漁船的高額罰鍰並不透明，這些錢應優先回饋漁民與產業本身改善作業環境及技術升級，提升整體產業競爭力。

漁民強調，這個規定對一向遵守規定的漁船來說非常不公平，且縱使未來遭強硬實施，仍應「取之於漁民、用之於漁民」確保費用專款專用回饋至產業與漁民身上。

由於仍是草案，實際上路措施有待漁業署說明，但據了解，若真有漁民真的受到互助金幫忙後續仍是要還款予墊償金，若真的還不出錢，漁業署可對漁船進行拍賣，拍賣所得優先回歸墊償的互助金額，維持墊償金水位。

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