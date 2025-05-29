為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防隨機砍人！新北捷運配備盾甲包、止戈手套、防刺傘

    為防止捷運系統發生隨機攻擊事件，新北捷運導入防刺裝備和工具，其中防刺傘僅供受過訓練的站務人員使用。（新北捷運公司提供）

    為防止捷運系統發生隨機攻擊事件，新北捷運導入防刺裝備和工具，其中防刺傘僅供受過訓練的站務人員使用。（新北捷運公司提供）

    2025/05/29 16:32

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近年來台灣大眾運輸系統偶有發生隨機攻擊事件，引發民眾恐慌，危害公共安全，為因應突發狀況，新北捷運公司近日升級防禦策略，導入具有防刺能力的防護工具，提升第一線人員的處置應變能力。其中，每列車輛頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，提供車上所有人使用，另站內設置防刺傘，僅供受過訓練的站務人員使用。

    新北捷運公司指出，新措施參考JR西日本自2024年起在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境在地化推動，整體防護策略以「遠程退避、中程抵禦、近程制護」為核心，目標是保障旅客安全，降低第一線人員的處理風險，提升民眾對大眾運輸系統的信賴與安心感。在突發事件發生時，列車車廂內設置的緊急對講機可即時與行控中心連線，啟動事故通報與處理程序，後續透過不同層級的裝備進行應變。

    新北捷運公司表示，近期在車站內設置「多層複合布料防刺傘」，可有效抵擋刀械刺穿，由於防刺傘具有反制功能，若遭歹徒搶奪，反而容易變成攻擊武器，因此僅供受過專業訓練的站務人員使用，不對乘客開放，目前各車站加總約配置20組。當列車抵站時，站務人員將運用防刺傘介入，與捷運警察配合進場處置歹徒，進行現場控制與旅客疏散，力求在最短時間內穩定局勢。

    另外，每列捷運車輛的頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，盾甲包設計為可快速取用的背包型防具，內置鋼板，具備前向抵禦能力，有助於乘客在事發當下自保，在威脅環境中穩定撤退、保持距離；手套具備抗割刺功能，可在近身無法退避時，提供基本防護與制止能力，這2項工具可供列車上所有人員使用，與消防栓放在同一處位置。

    新北捷運公司說，目前防護裝備陸續配置中，輕軌系統將由值勤司機員與特定車站詢問處人員，配置止戈手套與盾甲包，紅樹林站與漁人碼頭站另增設防刺傘。針對中運量捷運系統的環狀線，所有列車頭尾駕駛室車廂均配置防護裝備，並於全線車站詢問處配備防刺傘。

    新北捷運公司強調，除了配置防護工具，也會啟動區域聯防機制，整合警政單位與鄰近捷運業者，共同建立橫向通報、資源協作與事件應變機制，未來將在車站增設防護工具存取點，強化危機處理能力，並依照營運狀況、事件經驗與前線人員回饋進行滾動調整，擴大培訓人員應變知能。

    新北捷運每列車輛頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，提供車上所有人使用。（新北捷運公司提供）

    新北捷運每列車輛頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，提供車上所有人使用。（新北捷運公司提供）

    「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」與消防栓放置在捷運車廂的同一處位置。（新北捷運公司提供）

    「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」與消防栓放置在捷運車廂的同一處位置。（新北捷運公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播