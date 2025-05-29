防隨機砍人！新北捷運配備盾甲包、止戈手套、防刺傘

為防止捷運系統發生隨機攻擊事件，新北捷運導入防刺裝備和工具，其中防刺傘僅供受過訓練的站務人員使用。（新北捷運公司提供）

2025/05/29 16:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年來台灣大眾運輸系統偶有發生隨機攻擊事件，引發民眾恐慌，危害公共安全，為因應突發狀況，新北捷運公司近日升級防禦策略，導入具有防刺能力的防護工具，提升第一線人員的處置應變能力。其中，每列車輛頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，提供車上所有人使用，另站內設置防刺傘，僅供受過訓練的站務人員使用。

新北捷運公司指出，新措施參考JR西日本自2024年起在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境在地化推動，整體防護策略以「遠程退避、中程抵禦、近程制護」為核心，目標是保障旅客安全，降低第一線人員的處理風險，提升民眾對大眾運輸系統的信賴與安心感。在突發事件發生時，列車車廂內設置的緊急對講機可即時與行控中心連線，啟動事故通報與處理程序，後續透過不同層級的裝備進行應變。

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新北捷運公司表示，近期在車站內設置「多層複合布料防刺傘」，可有效抵擋刀械刺穿，由於防刺傘具有反制功能，若遭歹徒搶奪，反而容易變成攻擊武器，因此僅供受過專業訓練的站務人員使用，不對乘客開放，目前各車站加總約配置20組。當列車抵站時，站務人員將運用防刺傘介入，與捷運警察配合進場處置歹徒，進行現場控制與旅客疏散，力求在最短時間內穩定局勢。

另外，每列捷運車輛的頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，盾甲包設計為可快速取用的背包型防具，內置鋼板，具備前向抵禦能力，有助於乘客在事發當下自保，在威脅環境中穩定撤退、保持距離；手套具備抗割刺功能，可在近身無法退避時，提供基本防護與制止能力，這2項工具可供列車上所有人員使用，與消防栓放在同一處位置。

新北捷運公司說，目前防護裝備陸續配置中，輕軌系統將由值勤司機員與特定車站詢問處人員，配置止戈手套與盾甲包，紅樹林站與漁人碼頭站另增設防刺傘。針對中運量捷運系統的環狀線，所有列車頭尾駕駛室車廂均配置防護裝備，並於全線車站詢問處配備防刺傘。

新北捷運公司強調，除了配置防護工具，也會啟動區域聯防機制，整合警政單位與鄰近捷運業者，共同建立橫向通報、資源協作與事件應變機制，未來將在車站增設防護工具存取點，強化危機處理能力，並依照營運狀況、事件經驗與前線人員回饋進行滾動調整，擴大培訓人員應變知能。

新北捷運每列車輛頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，提供車上所有人使用。（新北捷運公司提供）

「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」與消防栓放置在捷運車廂的同一處位置。（新北捷運公司提供）

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