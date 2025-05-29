端午限定！「鬚鰺」現身守護澎湖水族館

澎湖水族館推出端午限定「絲鰺」特展，絲鰺幼魚時期第2背鰭與臀鰭前方的鰭條延長如絲狀，隨成長而逐漸變短，外型獨特，游姿優雅。（澎湖水族館提供）

2025/05/29 17:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕端午佳節即將到，澎湖水族館展出造型獨特的「絲鰺」，特殊的鬍鬚造型，結合傳統節慶「門神驅邪納福」象徵，打出專屬海洋版本的「鎮宅守護神」。這檔特展是限定版，邀請民眾在粽香飄逸的季節，走入海底世界，感受來自深海的守護力量。

絲鰺在台灣俗稱「白鬚公」、「花串」、「甘仔魚」等。體型側扁，體表銀白光滑，幼魚時期第2背鰭與臀鰭前方的鰭條延長如絲狀，隨成長而逐漸變短，外型獨特，游姿優雅。水族館特別在端午節期間以其「長鬚」形象，延伸為「海中門神」，寓意驅除晦氣、守護平安，呼應端午驅邪納福的傳統習俗。

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除了鬚鰺特展，水族館同步推出「6週年海龍宮祈福活動」。活動期間入館的遊客都可獲得一張專屬「海神籤卡」，卡片內容象徵守護與祝福。籤詩內容各異，涵蓋「好眠神」、「停車神」、「姻緣神」、「躺平神」等主題，寓意生活中不同的需求與願望。遊客依據籤詩上的提示，尋找對應的海神角色，完成蓋章任務，即可到禮品部兌換限定小禮物1份。

館方更推出多款以海神為主題的「限量御守」，由駐館插畫家團隊操刀製作，採用刺繡工藝與故事元素結合，每一款都是不同守護主題的象徵，備受喜愛。

澎湖水族館說，希望藉由端午與海洋生物的結合，讓民眾在歡慶節日之餘，也能認識台灣近海生態，感受澎湖海洋文化的多元與深度。相關展覽與祈福活動即日起，歡迎大小朋友一起前來尋找屬於自己的海神祝福。

澎湖水族館推出許多御守，由海龍宮頒發。（澎湖水族館提供）

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