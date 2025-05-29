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    女工人蹲台中捷運車廂苦讀！1張照讓12萬網友動容

    補教名師李威立分享一位女工人蹲坐在捷運車廂上讀書的畫面，吸引10多萬人讚爆。（圖翻攝自李威立臉書）

    補教名師李威立分享一位女工人蹲坐在捷運車廂上讀書的畫面，吸引10多萬人讚爆。（圖翻攝自李威立臉書）

    2025/05/29 19:26

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕補教名師李威立近日搭台中捷運時，看見一位女工人蹲坐在捷運車廂上認真讀書，隨手拍下照片分享到社群，指她努力工作之餘不忘充實自己的上進心，感動10多萬名網友。

    李威立近日在其臉書紛專分享一張照片，可以看到一位戴著工程帽、皮膚曬的黝黑的工人蹲坐在捷運車廂，身前放著一只裝滿工具的大包包，手上拿著一本書在研讀，並努力畫重點，仔細看還可以發現這位工人字跡娟秀。

    李威立表示，「星期日搭台中捷運，前面的角落地上坐了一個工人，原本沒有多注意到，就是一個辛苦工作後的人，衣服雖然有工作的痕跡，但是那又如何呢？坐在自己帶來摺疊好翻面的推車上，安全帽也還戴在頭上，有一技之長可以自食其力的人，都值得尊敬。」

    他接著說：「後來發現他用鉛筆努力地畫重點，瞄了一下，才發現他在努力讀書，現在正在看的部分是沈括的夢溪筆談，剛剛往前翻還看到蒲松齡，而且他的字超級漂亮！雖然不知道他是要準備什麼考試，但是認真的背影，真的令人動容！祝你考試順利，星期日還要工作。」李威立還透露，這位工人要下車時，還小心翼翼地用塑膠袋把書本裝好，可能是擔心會弄髒，「然後，因為她低著頭讀書，全身曬得很黑，直到起身後才發現她是女生 。」

    這張照片曝光後吸引超過12萬名網友讚爆，「我在臺中捷運有看過她，那時候她在讀英文」、「勞動是他的工作而已 ， 精神層面可能勝過整台列車七成以上」、「值得尊敬！祝考試順利一帆風順」、「好勵志，同樣身為女性，覺得很不簡單」、「很美的畫面」、「發自內心的尊敬」、「願她心想事成」、「努力過生活的人最美」、「工作就夠累了，能在下班後還有精力讀書真的很不簡單」、「在艱困的環境下還能這麼努力真不容易」。

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