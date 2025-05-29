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    助台南楠西災後重建 嘉義玉山扶輪社攜手日方捐10萬元

    嘉義玉山扶輪社帶著日本友好社捐款，捐贈台南市楠西地區受災戶。（徐國榮提供）

    嘉義玉山扶輪社帶著日本友好社捐款，捐贈台南市楠西地區受災戶。（徐國榮提供）

    2025/05/29 16:26

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉1月21日發生芮氏規模6.4地震，造成台南市楠西區民宅倒塌災情。地震發生後，與嘉義玉山扶輪社友好的日本日田扶輪社前總監膳所和彥來台訪問，捐款約4萬1100元，玉山扶輪社友捐款湊足10萬元，今天捐贈給楠西區公所，助10戶受災戶重建。

    捐贈儀式今天在楠西區公所舉行，嘉義玉山扶輪社前社長徐國榮、現任社長吳德揚等7名社友代表捐贈10萬元，楠西區長何榮長代表受贈，楠西區公所並簡報地震災情、災戶重建情形。

    徐國榮說，今年1月21日地震造成嘉義、台南災情，地震不久，日田扶輪社前總監膳所和彥造訪台灣，因有感311地震時，台灣捐助的友誼之情，當時捐贈約4萬多台幣，玉山扶輪社社友共襄盛舉，捐款響應，湊足共10萬元，再透過楠西區公所提供經濟較弱勢的受災戶名單，今捐贈共10戶，協助他們災後重建。

    嘉義玉山扶輪社表示，大自然災害可以一夕之間就將家園毀滅，重建工作是漫漫長路，今天社友帶著國際友好社的善款、社友的善心，希望傳達希望與安心的力量，給予楠西地震受災戶溫暖的支持。

    楠西區公所說明地震災害情形。（徐國榮提供）

    楠西區公所說明地震災害情形。（徐國榮提供）

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