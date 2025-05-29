端午連假首日 蘇花路廊估清晨5點湧現南下車潮午後才能紓解

端午連假首日，蘇花路廊預估清晨5點湧現南下車潮，午後才能紓解。（資料照，記者江志雄攝）

2025/05/29 16:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕明天（30日）是端午節連假首日，交通部公路局預估蘇花路廊清晨5點起就會湧現南下車潮，中午過後才能紓解，蘇澳到崇德段開放大客車行駛蘇花改路肩。

端午節連假第一天，蘇花路廊以南下車潮為主，交通部公路局提醒用路人，若是長途旅次，請行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線（舊蘇花公路），以節省旅行時間。

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3天連假期間，蘇花路廊蘇澳及崇德路段在尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同步開放蘇花改路肩供大客車行駛，但禁止21噸以上大貨車通行，禁行時段如下：30日上午5點到下午5點、31日上午7點到11點、6月1日中午12點到晚間6點。

另外，6月1日起蘇花路廊改以北返車潮為主，當天北返車潮預估在上午11點湧現，持續到下午4點。由於蘇花路廊常受豪雨及地震影響發生坍方落石，用路人行前請先留意氣象及道路行車訊息，確認通行無阻再上路。

交通部公路局呼籲大家多利用非尖峰時段避開車潮，並做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛，蘇花路廊路況查詢電話：03-9962683。

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