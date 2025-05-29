扯！台鐵莒光號誤點 原因竟是交班司機稱「我不會開」！

台鐵29日一列由E500型電力機車牽引的莒光號列車誤點，後續傳出原因竟然是接班的司機員宣稱「不會開」。莒光號示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/05/29 17:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今天（29日）一列由E500型電力機車牽引的莒光號列車誤點，後續傳出原因竟然是接班的司機員宣稱「不會開」，引發網友討論。台鐵表示，說「不會開」的司機員有取得相關證照，後續會調查釐清為何該司機員不開車。

一名網友今天下午在臉書社團「鐵道文化之旅」發文透露，今天一列從七堵開往新左營的511次莒光號誤點，該班次列車原定今天上午10點43分準點駛抵新竹站要換班，沒想到弄到後來卻誤點，理由竟然是因為「接班司機不會開」。原PO無奈表示，「誤點的一百種理由……接班司機員表示未接受過新型E500型機車訓練致無法值乘……」，

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綜合媒體報導，台鐵今上午安排接班E500型電力機車牽引511次莒光號列車，但接班的彰化機務段司機員宣稱沒有接受過E500型電力機車訓練，台鐵緊急調派人手，由原值班司機員繼續值乘至竹南站，這件事造成511次莒光號到10點53分才開車，誤點8分鐘。

消息曝光後網友直呼傻眼，「天大的笑話」、「這什麼跟什麼啦，超瞎」、「接班司機在接班前難道不知道是要駕駛E500機車嗎？如果知道在當天到班時又為何不先反映呢？」；不過也有人表示，「每一款車型不一樣唄，不會開，我覺得正常」、「就真的不會開啊，沒駕照如何開？駕駛沒擴訓，倒楣的是旅客」。

另外也有網友質疑是台鐵管理出問題，「只是純粹排班管理人員的問題，負責排班的人員在自已管理的班表中，哪些人員適合開什麼車種會沒有標註嗎？」、「司機員駕駛每一種機型都需有證照，台鐵排班會不知道嗎？」、「這是台鐵的問題，基本上第一部上線營運前，每位都要受訓完畢了」。

對此，台鐵公司稱經過初步了解，該名司機員早在2024年就取得E500型電力機車證照，為何他會自述未受過相關訓練內部正在調查釐清，將請相關單位和當事人提出報告說明。

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