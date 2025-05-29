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    駐守小港機場航道下的明義國小20年 「鎮音獸」有名字了

    「明太子Sun」鎮音獸家族的寶寶，外形頭似鯨、眼似蜥、耳似貓、體似豚、背似魚、翅似鳥、尾似狸。（記者許麗娟攝）

    「明太子Sun」鎮音獸家族的寶寶，外形頭似鯨、眼似蜥、耳似貓、體似豚、背似魚、翅似鳥、尾似狸。（記者許麗娟攝）

    2025/05/29 16:41

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄明義國小位於小港機場航道下，飛機從校舍上空飛過的噪音已是日常，學校20年前曾以驅趕噪音的意象，設置3座名為「鎮音獸」裝置藝術，為感念牠們守護校園，校方特別舉辦命名活動，端午節前夕公布投票結果，由「明太子Sun」脫穎而出。

    校長林淑芳指出，「鎮音獸」是一個有爸爸、媽媽與寶寶的家族，2004年由馬賽克鑲嵌藝術家李億勳設計製作，外型渾圓可愛，頭似鯨、眼似蜥、耳似貓、體似豚、背似魚、翅似鳥、尾似狸，雖無真正的鎮音效果，但卻以創意想像的童趣盼能力驅噪音，也被文化部列為校園公共藝術之一。

    五年級同學陳品佑說，上課時如果有飛機飛過，常會聽不到老師在講什麼，因為聲音太大、很吵，會影響學習。不過六年級同學李聿焌因喜歡飛機，反而覺得飛機轟隆隆的聲音不是噪音，聽到會覺得很興奮。六年級的小市長朱音霈則認為，鎮音獸對學校很重要，因為牠守護校園，剛進學校不知道牠們叫什麼，只覺得外形很特殊，經過這次票選活動才真正認識牠們的由來。

    林淑芳說，學校飛機噪音問題在班班有冷氣後，因為關窗上課已有緩解。命名活動從校內宣傳、雙語戲劇展演、全校票選到今天公布鎮音獸命名獲選學生，讓全國獨一無二的「鎮音獸」寶寶，終於有了正式名字，全校共收到近200份命名，經過師長海選出10個名字，經全校投票，由「明太子SUN」勝出。

    「明太子SUN」是由六年級同學孫卉軒命名，她說，當初是覺得鎮音獸與明太子的外形很像、都很可愛，「明」取自明義國小之名，「太」是呼應學校又有小太陽的暱稱；「子」是像小朋友一樣天真的個性，「Sun」不僅是太陽的英文，也代表是「鎮音獸」如太陽般帶給大家溫暖。

    這次命名活動，校方也透過英語課的延伸設計，讓學生練習以英語演出鎮音獸的傳奇故事，深化語言學習與自我表達的能力，未來也計畫讓「明太子Sun」走入更多教室，參與寧靜閱讀與英語活動，讓這個吉祥物家族，成為孩子們在成長歷程中最可靠的心靈夥伴。

    明義國小校內有3座鎮音獸裝置藝術，今年駐守校園滿20週年之際，校方舉辦全校命名活動，最後以「明太子Sun」勝出。（記者許麗娟攝）

    明義國小校內有3座鎮音獸裝置藝術，今年駐守校園滿20週年之際，校方舉辦全校命名活動，最後以「明太子Sun」勝出。（記者許麗娟攝）

    「明太子Sun」鎮音獸家族的爸爸頭鑽入地洞中。（記者許麗娟攝）

    「明太子Sun」鎮音獸家族的爸爸頭鑽入地洞中。（記者許麗娟攝）

    「明太子Sun」鎮音獸家族的媽媽是仰天造型。（記者許麗娟攝）

    「明太子Sun」鎮音獸家族的媽媽是仰天造型。（記者許麗娟攝）

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