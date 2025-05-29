端午連假找嘸停車位？「台南好停」APP神救援

南市公告高費率民營停車場，明確資訊供消費者選擇。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/29 16:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕端午連假將至，台南預期將吸引大量返鄉與觀光車潮，民眾前往市區與熱門觀光景點時，可善加使用公有停車場，或慎選合法、費率標示清楚之停車場，亦可先行查詢停車場停車費率，避免停入高價、費率不明的停車場，造成消費爭議與錢財損失。

先查詢 避開高價停車場

交通局長王銘德表示，南市目前合法登記的私有民營停車場共313場，備查費率達每小時80元以上計39場（含計次），其中有18場高達100至120元，提醒民眾停車前，務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以防一時疏忽或認知錯誤，產生停車消費糾紛，壞了遊玩興致。該局也將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少因資訊不對等，而被高價收費的情況，以保障消費者權益。

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台南每逢假日吸引大量觀光人潮，赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區之周邊停車需求將大幅增加，為確保消費資訊清楚透明，交通局已於2022年5月起規範收費停車場應以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率和最高收費金額的字體大小須長寬至少各達18公分以上，藉由透明一致的資訊，讓民眾清楚判斷是否入場。

交通局建議民眾使用「台南好停APP」，利用GPS搜尋所在位置周邊區域之路邊、路外停車場即時車位資訊，並挑選鄰近公有停車場，像是台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、正生公園地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場，假日期間每小時20或30元，都是方便又經濟的選擇。另外景點或商圈附近的國中小校園有假日開放停車的服務，遊客也可多加利用，但需注意開放時間，於關閉前提前離去。

南市公告高費率民營停車場資訊。（南市交通局提供）

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