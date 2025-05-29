為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午連假找嘸停車位？「台南好停」APP神救援

    南市公告高費率民營停車場，明確資訊供消費者選擇。（記者洪瑞琴攝）

    南市公告高費率民營停車場，明確資訊供消費者選擇。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/29 16:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕端午連假將至，台南預期將吸引大量返鄉與觀光車潮，民眾前往市區與熱門觀光景點時，可善加使用公有停車場，或慎選合法、費率標示清楚之停車場，亦可先行查詢停車場停車費率，避免停入高價、費率不明的停車場，造成消費爭議與錢財損失。

    先查詢 避開高價停車場

    交通局長王銘德表示，南市目前合法登記的私有民營停車場共313場，備查費率達每小時80元以上計39場（含計次），其中有18場高達100至120元，提醒民眾停車前，務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以防一時疏忽或認知錯誤，產生停車消費糾紛，壞了遊玩興致。該局也將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少因資訊不對等，而被高價收費的情況，以保障消費者權益。

    台南每逢假日吸引大量觀光人潮，赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區之周邊停車需求將大幅增加，為確保消費資訊清楚透明，交通局已於2022年5月起規範收費停車場應以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率和最高收費金額的字體大小須長寬至少各達18公分以上，藉由透明一致的資訊，讓民眾清楚判斷是否入場。

    交通局建議民眾使用「台南好停APP」，利用GPS搜尋所在位置周邊區域之路邊、路外停車場即時車位資訊，並挑選鄰近公有停車場，像是台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、正生公園地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場，假日期間每小時20或30元，都是方便又經濟的選擇。另外景點或商圈附近的國中小校園有假日開放停車的服務，遊客也可多加利用，但需注意開放時間，於關閉前提前離去。

    南市公告高費率民營停車場資訊。（南市交通局提供）

    南市公告高費率民營停車場資訊。（南市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播