正名失敗！ 「鹿港慶端陽」在福興鄉划龍舟 彰化城觀處：無法說改就改

鹿港慶端陽點綴的福鹿溪燈海，就可以看到福興鄉長特別標註歡迎來到福興鄉。（陳信仲提供）

2025/05/29 16:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中台灣歷史最悠久的「鹿港慶端陽」系列活動將於端午連假登場，福興鄉長蔣煙燈表示，明明划龍舟地點就在福興鄉，卻一直都叫「鹿港慶端陽」，他要求加上「福興賽龍舟」5個字都不行，讓福興人氣炸了。縣府表示，因為「鹿港慶端陽」是列入台灣觀光雙年曆的活動，無法說改就改！

蔣煙燈指出，福興鄉就位於鹿港鎮旁邊，划龍舟的地點就是「福鹿溪」，但因為鹿港從清代就開始發展，大多數人只知鹿港，卻沒聽過福興。就算是鹿港國中所有的校地都在福興鄉，還是叫做鹿港國中。

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因此，蔣煙燈強調，他知道「鹿港慶端陽」起初就是40幾年前有一群熱心的鹿港人，在端午節選在福鹿溪划龍舟，並命名為「鹿港慶端陽」。只是划龍舟地點根本不是在鹿港，龍舟賽道全部都在福興鄉，但每每宣傳都不見「福興」2個字，他要求加上「福興賽龍舟」5個字，讓海內外的人知道，划龍舟地點是在福興鄉。

蔣煙燈表示，福興人每次在端午節，都是看到「鹿港亮起來」，從中山路燈海到鹿港溪廊道全是光影藝術，福興人就只有「藍色拱橋」與福鹿溪兩岸燈飾，命運差別太大了。他也曾經建議，燈海從鹿港溪拉到福鹿溪，串連沿海路納入燈海範圍，也是沒有下文。

蔣煙燈說，端午活動全部都是鹿港店家在受惠，鹿港在出名，但因為划龍舟全部賽道都在福興鄉，每逢端午就是福興清潔隊加班的日子，每年光是端午活動所增加的垃圾量約為30公噸，就是全鄉平均每日收運的垃圾總量。縣府近年把端午市集交給公所承辦，才稍微彌平福興人不滿。

城觀處指出，「鹿港慶端陽」是列入台灣觀光雙年曆，也就是交通部觀光署對國內外推廣台灣地方的特色活動，名稱無法說改就改；至於燈海延伸到福興一事，將會研議納入明年的參考。

彰化縣福興鄉長蔣煙燈擔任鼓手，帶領龍舟隊練習。（民眾提供）

因為端午龍舟在福興鄉內的福鹿溪舉辦，福興鄉清潔隊都要派人清潔打掃，端午期間活動大約清運30公噸。（福興清潔隊提供）

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