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    巨峰葡萄成熟了！大村葡萄觀光文化季6/7登場 3000杯冰沙放送

    大村葡萄文化季6月7日登場，當天免費贈送3000杯巨峰葡萄冰沙。（大村鄉公所提供）

    大村葡萄文化季6月7日登場，當天免費贈送3000杯巨峰葡萄冰沙。（大村鄉公所提供）

    2025/05/29 16:22

    〔記者陳冠備／彰化報導〕炎炎夏日何處去？來大村喝葡萄冰沙、聽音樂、逛市集！彰化縣大村鄉年度盛事「紫戀大村葡萄觀光文化季」6月7日在大村火車站前廣場熱鬧登場，現場免費發送3000杯沁涼葡萄冰沙，邀請民眾一同感受夏日「紫色風暴」的魅力。

    大村鄉是全台最大露天巨峰葡萄產區，種植面積約400公頃，其中超過7成露天栽培，每年5到8月為產期高峰。為推廣優質在地農產，大村鄉公所特別規劃葡萄文化季，今（29日）舉行宣傳記者會，現場展示五大葡萄延伸產品，包括精品葡萄禮盒、葡萄冰品、以回收藤枝製作的鋼筆、葡萄染工藝品與葡萄麵條，展現葡萄從農田到生活美學的創新應用與多元價值。

    大村鄉長賴志銘說，大村葡萄香甜可口，但長期行銷資源有限，為讓更多人認識在地好物，今年特別向農民收購葡萄，製作3000杯葡萄冰沙免費發送，讓大家記住「跟葡萄戀愛」的美好滋味。

    賴志銘說，今年文化季活動內容豐富，不僅有農產展售與文創市集，更邀請金曲歌后張秀卿、歌手畢書盡、陳孟賢、楊惠絜等知名藝人熱力開唱，並安排中華生物能氣功協會、在地社區團體與社交舞演出，打造一場融合音樂、農業與藝術的夏日嘉年華。

    大村葡萄文化季6月7日登場，大村鄉長賴志銘（左2）展示葡萄延伸產品，包括葡萄冰品、回收藤枝製作的鋼筆與葡萄麵條。（大村鄉公所提供）

    大村葡萄文化季6月7日登場，大村鄉長賴志銘（左2）展示葡萄延伸產品，包括葡萄冰品、回收藤枝製作的鋼筆與葡萄麵條。（大村鄉公所提供）

    大村鄉公所今年特別向農民收購葡萄，製作3000杯葡萄冰沙免費發送。（大村鄉公所提供）

    大村鄉公所今年特別向農民收購葡萄，製作3000杯葡萄冰沙免費發送。（大村鄉公所提供）

    彰化縣大村鄉「紫戀大村葡萄觀光文化季」6月7日登場，公所舉行宣傳記者會宣傳。（記者陳冠備攝）

    彰化縣大村鄉「紫戀大村葡萄觀光文化季」6月7日登場，公所舉行宣傳記者會宣傳。（記者陳冠備攝）

    大村葡萄文化季6月7日天邀請多位知名藝人熱力開唱。（大村鄉公所提供）

    大村葡萄文化季6月7日天邀請多位知名藝人熱力開唱。（大村鄉公所提供）

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