迎接包種春茶 新北好茶展售會6月登場

新北市春季包種茶產季到，自6月7日起連續3個週末都有精彩新北好茶展售會，適合品茗體驗。（記者陳奕劭攝）

2025/05/29 15:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接春季包種茶產季，新北好茶展售會將於6月起登場，集結特色攤位與限量茶香手作體驗，消費滿額享茶席品茗；「茶鄉一日走讀」今天（29日）下午4點起免費報名，巡禮坪林還能獲得100元「好茶券」與茶郊媽祖平安包種茶福袋；6月30日前訂購「百萬冠軍茶」享92折優惠。詳情可至「新北好茶」官網或臉書「新北市農業局稼日蒔光」查詢。

市府農業局長諶錫輝表示，新北包種茶有「百萬冠軍茶」美譽，6月正逢包種茶上市，台北希望廣場將於6月7、8日舉辦展售市集，而坪林茶業博物館旁廣場將於6月14、15、21、22日在舉辦展售市集，現場有茶油麵線試吃、冷泡茶試飲，並推出消費滿額禮，其中消費滿5000元贈特等茶席入場券，品味專業茶師特等獎包種茶，限定80席。另打卡送茶葉蛋或茶粿。

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他指出，坪林展售會當天同時舉辦「茶香走作體驗」與「茶香走讀」，其中「茶香手作體驗」分別有茶皂、茶羊羹及絹印體驗，今天中午12點起報名，報名費250元起，共380個名額；「茶鄉一日走讀」巡禮坪林生態茶園與水岸「白鷺鷥公寓」，今天下午4點線上報名，免費參加，共320個名額，可獲得100元「好茶券」與茶郊媽祖平安包種茶福袋。

另外，6月起至年底定期舉辦「茶鄉深度小旅行」，生態步道與茶園導覽費用最低790元起，品茗及製茶課程費用最低390元起，6至7月場次將於今天中午12點報名，8至12月場次則於前1個月1日開放。

諶錫輝說，把握春茶上市時間，6月30日前訂購春季比賽茶優良獎，享特價92折與限量滿額禮，購買可洽坪林區農會供銷部黃主任 （02-2665-7227#28），也可填寫訂購單 （https://reurl.cc/NY2xmq）。

6月30日前訂購比賽茶優良獎享優惠92折，歡迎民眾選購具有獨特花香的「百萬冠軍茶」。（記者陳奕劭攝）

新北市坪林區公所辦理新北好茶春茶上市記者會，鼓勵民眾6月至坪林茶鄉品茶香。（記者陳奕劭攝）

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