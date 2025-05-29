南投名間焚化廠距林內淨水場取水口僅7公里 雲縣議員憂污染水源

南投縣焚化廠選址在名間鄉距離林內淨水場直線距離只有7公里多，議員張維崢憂心污染雲林的水源，堅持反對。（記者黃淑莉攝）

2025/05/29 15:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，雲林縣議員張維崢今（29）日在議會質詢，憂心民間設焚化廠距離林內淨水場及取水口僅7公里多，恐造成縣民飲用水、灌溉水遭污染，他個人堅決反對民間設焚化廠，希望縣府要捍衛縣民的權益。

雲林縣環保局長張喬維表示，等環境影響評估出爐再研究分析對雲林的影響，若有影響會提出建議給南投縣府參考。

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張維崢表示，南投縣焚化廠選址在名間鄉，緊鄰林內鄉且距離林內淨水場的直線距離只有7.43公里，且周邊都是山環繞，又在雲林水源頭，若順利興建雲林縣民生用水、灌溉用水可能會受污染，雲林縣是農業大縣這是很嚴肅的公共議題，為捍衛雲林縣民喝一口乾淨的水他堅決反對在名間鄉蓋焚化廠，他個人會與名間鄉環團站在一起。

張維崢指出，林內淨水場是雲林的水源頭，希望要記取林內焚化廠的經驗不要重蹈覆轍，彰化縣已有團體出面表達反對南投焚化廠興建，雲林縣也應該表態。

張喬維表示，南投焚化廠環評還沒做，不清楚污染情況，在環評審查階段雲縣會要求列席，將等環評模擬情況再去研究分析對雲林的影響，並提出建議給南投縣府參考。

雲林縣長張麗善指出，焚化廠才能解決垃圾的根本之道，焚化爐興建地點是否造成污染，有環評委員就經驗、專業分析，議員關切污染的問題她尊重，但也要尊重專業。

南投縣焚化廠選址在名間鄉距離林內淨水場直線距離只有7公里多，議員張維崢憂心污染雲林的水源，堅持反對。（記者黃淑莉攝）

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