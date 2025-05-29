端午連假展開 交通部：國道0至5時暫停收費

端午節3天連假將在明天開始，交通部今天在行政院會報告端午節連假交通疏運計畫，交通部表示，各項交通疏運措施將在今正式啟動，30日起國道連3天0到5時暫停收費。（行政院提供）

2025/05/29 15:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今天在行政院會報告端午節連假交通疏運計畫，交通部表示，各項交通疏運措施將在今正式啟動，30日起國道連3天0到5時暫停收費，高鐵將增開132班次、台鐵增開115班次；國道客運推出90條路線享平日優惠或原票價6折優惠。

交通部指出，端午節連假，各疏運單位已做好相關疏運規劃，高鐵增開132班次，台鐵增開115班次，國道客運日均開行7098班次，並推出90條國道路線享平日優惠或原票價6折優惠及提供轉乘優惠、東部加碼享租車或同行優惠；本島離島9條海運航線也規劃開行989航次，小三通4條航線也規劃180航次。

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在國內空運航線則提供1386架次、11萬4901座位，其中離島管制航線計1200架次、10萬6091座位，將再視實際狀況機動加班；另各交通疏運單位已運用AI技術預測交通量及尖峰時段，規劃配置運能，並就各風險點擬定相關對策。

此外，行政院長卓榮泰指出，端午節主要應節食品粽子及相關農產品，預計在連假前就會增加需求，請農業部輔導各類農產品市場通路及供應單位，加強供應調配；他也提到，自實施原物料稅負減徵措施3年來，已發揮穩定物價功效。

卓榮泰強調，目前國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，台灣雖然脫離三大疫病疫情，即將成為「三大豬病非疫區國家」，但為因應端午節前後入境旅客及國際快遞郵包違規數量可能增加的風險，呼籲國人切勿購買或攜帶含豬肉產品回國，並請農業部協同相關部會，持續加強邊境檢疫管制措施，繼續將非洲豬瘟阻絕於境外。

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