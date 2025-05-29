日文通過N1檢定 嘉中二人獲留日4年半獎學金

嘉中普通班的江尚叡（右至左）、賴群瀚獲得留日獎學金，將赴日讀大學，嘉中教務主任張威傑與有榮焉。（記者王善嬿攝）

2025/05/29 16:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕日本台灣交流協會提供台灣學生申請留日獎學金，讓學子赴日念語言學校及大學共4年半，無後顧之憂，今年提供12個名額，嘉義高中三年級生江尚叡、賴群瀚雙雙中選，2人因喜愛日本動漫、看遊戲直播影片，引發學日文動機，均通過日文N1檢定，目標就讀筑波大學、鑽研科技。

日文老師王嘉暄說，江尚叡、賴群瀚高中以前都未學過日文，到嘉中參加日文班，不過僅上日文課，頂多考過日文N3檢定，其他都是學生自學的成果。她認為，讓學生透過參與學校與日本姊妹校的交流活動，設計互動遊戲、招待的過程，以及提供海外研修機會，開拓學生視野，觸發學生學習動機，因此更想學好日文。

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江尚叡的爸爸是水電工技師、媽媽是會計，他因喜愛看日本遊戲、聊天直播，開始學習日文，高二時通過審核到日本交換一年，當時父母曾驚訝直呼「竟然能考到」；日本學校不會只重視學科，讓學生多元學習發展，他更確定要赴日念大學，未來想就讀筑波大學情報科學系。

賴群瀚家中務農，他說，起初因愛看日本動漫會簡單日語，上高中後透過學長帶領，參與日本姊妹校參訪活動，讓他有精進日文動力，並受日本學生的自主學習精神激勵，爭取高二赴日交換學生一年，此次獲得留日獎學金，目標就讀筑波大學，朝科技專業發展。他並分享學日文秘訣，就是不要怕開口講、相信自己。

嘉中教務主任張威傑說，日本台灣交流協會提供的留學獎學金十分搶手，往年學生與建中、北一女等校學生角逐，通常僅1人錄取，今年江尚叡、賴群瀚以團體合作方式準備考試，也互相模擬面試，雙雙錄取，實屬不易。

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