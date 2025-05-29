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    雨勢大！ 基隆六合街零星落石 部分路面積水

    基隆六合街下午發生落石，封閉一車道。（記者盧賢秀攝）

    基隆六合街下午發生落石，封閉一車道。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/29 15:27

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕鋒面影響，北台灣今天雨勢不停，到下午2點為止基隆市累積雨量最高達67.5毫米，有部分路面雨勢渲洩不及積水，六合街部分落石，暫時封閉往基隆方向1車道，搶修中。

    據中央氣象署下午的氣象預報，今天台中以北地區及南投以南、花蓮山區有局部大雨，降雨強度介於大雨至豪雨之間，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

    基隆市鋒面影響，今天午11點多雨勢加大，基隆河與支流河水湍急，自強路有部分較低漥地區，雨水無法及時渲洩，路面局部積水，不影響通行。

    此外，六合街六合停車場前山坡，有小落石，有停在路邊的車輛被碎石砸中，目前先封閉1車道，市府工務處理派員搶修。

    根據中央氣象署的統計資料，基隆市到下午2點，市區累積雨量為55.5毫米，在大武崙累積雨量達61.5毫米，國三交流道累積雨量則67.5毫米。

    據氣象署預估，到了晚上，梅雨鋒面就會逐漸移動到巴士海峽，中部以北及花蓮以北地區的降雨就會開始減緩。

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，部分路面雨水洩不及積水。（記者盧賢秀攝）

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，部分路面雨水洩不及積水。（記者盧賢秀攝）

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，部分路面雨水洩不及積水。（記者盧賢秀攝）

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，部分路面雨水洩不及積水。（記者盧賢秀攝）

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，排水湍急。（記者盧賢秀攝）

    梅雨鋒面影響，基隆市今天中午雨勢加大，排水湍急。（記者盧賢秀攝）

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