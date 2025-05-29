寫程式自製遙控機台 台南後甲國中聯隊保護鳥巢與人員安全獲銀牌

南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，設計移巢工具獲得全國科技教育競賽銀牌。（後甲國中提供）

2025/05/29 15:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部國教署主辦的「113學年度全國科技教育創意實作競賽」，南市後甲國中、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，以「移巢護蛋好幫手」作品，寫程式設計遙控機械手，希望能讓紅綠燈的鳥築巢安全下來，在全國30支國中菁英隊伍中脫穎而出，榮獲國中「科技任務組」銀牌。

後甲國中林瑀喬、陳以勒及復興國中林彥葶、中信國際實驗教育機構黃泓鈞等學生組成聯隊，以台灣各地常見交通號誌燈罩內鳥類築巢的問題為出發點，設計出結合電控系統，可兼顧人員安全與保護雛鳥的「取物幫手」移巢工具，挑戰跨學科整合能力，展現兼具創意與實用的作品，並以穩定的操作表現獲得評審肯定。

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後甲國中校長陳瑞榮表示，鳥類築巢在紅綠燈號誌燈罩內或高空場所，在台南一年清理至少200件以上，影響用路人辨識燈號之外，目前處理方式維修人員大都在深夜搭乘工程車高空作業，在空中徒手取下鳥巢。這項危險的高空作業，可能發生人員受母鳥攻擊、跌落、觸電等傷害，或是鳥巢掉落造成生命折損。因此激發學生創作靈感，設計一種兼顧人員安全與保護雛鳥的移巢工具，人員站在路面操作遙控器即可取下鳥巢。

製作團隊利用3D列印馬達支架機構與取物夾子，因為3D列印材料材質所需要的工作溫度與預設溫度不同，有一側夾子列印失敗，必要持續修正設計，重新列印。幾經測試後，發現一般夾子缺乏包覆性，在移動過程可能使鳥巢內的幼鳥或鳥蛋掉出來，因此將爪子修改成鏟斗型，使夾具更有安定性。

團隊更製作控制球型鏟夾進行移動、開合等動作的手持式無線遙控器，撰寫無線傳輸與控制馬達的程式。同時設計支架，手機可與鏡頭連線，將鏡頭所拍攝到的影像無線傳輸到手機，使用者可辨識紅綠燈內鳥巢的狀況，並依畫面遙控鏟夾取出鳥巢。為了省成本，使用便宜的塑膠椅當作整台機器的底座，大家一起動手將機器組裝起來，作品材料花費近萬元。陳瑞榮表示，未來將精進操作元件，申請專利推廣。

教育局長鄭新輝表示，科技教育重視動手實作、跨域學習與問題解決能力，南市8所科技中心長期推動多元課程，提供實作資源與專業指導，是各校推動科技教育的重要後盾。

後甲國中校長陳瑞榮說明學生得獎作品的設計創意。（記者洪瑞琴攝）

113學年度全國科技教育創意實作競賽，南市後甲國中、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，以「移巢護蛋好幫手」作品，獲得全國銀牌。（記者洪瑞琴攝）

團隊成員寫遙控功功能程式。（後甲國中提供）

南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，設計移巢工具。（後甲國中提供）

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