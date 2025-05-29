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    台南龍舟賽安平登場 完整交通管制懶人包看這裡

    2025年台南國際龍舟賽於端午連假登場，安平多路段實施交通管制與徒步區，警方籲民眾配合疏導，避開封路區，利用周邊停車場步行進場，避免違停、酒駕。（警方提供）

    2025年台南國際龍舟賽於端午連假登場，安平多路段實施交通管制與徒步區，警方籲民眾配合疏導，避開封路區，利用周邊停車場步行進場，避免違停、酒駕。（警方提供）

    2025/05/29 15:57

    〔記者王捷／台南報導〕台南安平將在5月27日至31日舉辦國際龍舟錦標賽，碰上5月30日至6月1日的三天端午連假，市府預估人潮將爆量湧入。為讓大家看比賽又不塞到心煩，警四分局祭出「雙管制」措施，提醒用路人留意哪些路段封閉、哪些時段改為徒步區。

    首先，整場比賽核心在安平運河旁的慶平路，自5月27日到31日每天白天比賽時段，從健康三街到安億路一律封路，改設徒步專區。這條路平時就是進入安平的要道之一，屆時完全不開放車輛進入，觀賽民眾只能步行進場。

    如果只是想去安平老街吃豆花、逛古堡，那連假三天中午12點到下午6點，請特別避開古堡街、國勝路、延平街與効忠街這四條路，因為這些都被劃為「徒步商圈」管制區，只開放當地住戶與公務車通行。若貿然開進去，不但可能卡住，還可能吃上罰單。

    那該怎麼走比較順？警四分局建議，進入安平最穩定的選擇是「永華路、健康路或民權路」，再把車停在安億停車場或林默娘公園等周邊停車場，步行5到10分鐘就能進到會場核心區。不想找不到位子，可以提早規劃，或直接搭大眾運輸，輕鬆省事。

    分局長曹儒林提醒，「違停一台車，後面可能卡一整條街」，觀賽、旅遊都要開心，別讓一時方便害了整場交通。他也再次呼籲，切勿酒後駕車、騎車鬥快，通過路口時務必禮讓行人，讓龍舟賽的熱血與安平的古韻都能留下好回憶。

    警方也規劃每日即時交通資訊與管制圖，建議出門前先上網查詢台南市政府或警四分局公告，或搜尋「安平龍舟交通」關鍵字查找交通懶人包，少走冤枉路，輕鬆過端午。

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