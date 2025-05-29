高雄車站雲朵天棚染色彩 遊客驚呼「太美了」

高雄車站的雲朵天棚染色彩。（圖擷取自臉書粉專高雄新車頭）

2025/05/29 15:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站的雲朵天棚染色彩，目前正進行公共藝術初調校，為純白天棚增添多彩面貌，經過的旅客都說太美了!

歷經20年工程，高雄車站廣場與天棚於去年12月28日正式啟用，雲朵天棚由荷蘭建築團隊Mecanoo設計，是國內車站最大的無柱拱頂桁架，以南台灣的藍天白雲為設計靈感，79支宛如花托的造型支柱，最高達15公尺，撐起雲朵造型的鋁板天花。

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高雄車站雲朵天棚高挑開闊的空間，結合天窗設計，將美觀與綠建築概念融合，啟用後獲得旅客好評，尤其很多外地旅客初次看見時，都會拍照打卡。

這兩天，有藝術家在高雄車站設置6件藝術作品，其中「染色彩」及「掛燈籠」2件作品，與車站天棚建築結合，將雲朵天花染色、掛燈形塑燈籠意象，為純白天棚增添多彩面貌；另外4件作品則將陸續設置調整。

臉書粉專「高雄新車頭」分享「高高的天棚染色彩」影片，強調高雄車站公共藝術正進行初調校，但目前還在調校中，不是最後定型，預計今年8月可以常態性看到。

網友則表示:「太美了」、「原來天棚還可以這樣玩色彩，是要跟海音中心一較高下嗎」、「搞這些花樣，企圖讓外地人愛上高雄，確實是很邪惡的行為!」

高雄車站公共藝術正進行初調校，不是最後定型。（圖擷取自臉書粉專高雄新車頭）

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