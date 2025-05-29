1074個名額！北市啟動「3+2+2」專班 無須統測直升科大搶攻人才

教育部推動技術型高中與科技大學合作的「新五專模式」，4月公布核定專班名單，台北市教育局舉行啟動說明會。（記者董冠怡攝）

2025/05/29 15:14

〔記者董冠怡／台北報導〕教育部推動技術型高中與科技大學合作的「新五專模式」，4月公布核定專班名單，台北市教育局今天舉行啟動說明會，114學年度起，大安高工、南港高工、松山工農等19間技高，將和台科大、北科大、北商大等15校，開設75個「3+2+2」專班，涵蓋自動化工程、車輛工程、智慧資安人才等範疇，高一至高三共計1074個名額；6月21日將於大安高工舉辦說明會。

教育局副局長陳素慧表示，新五專模式是技高才有的升學管道，學生從高中職階段（3年）開始，即可參加與技專校院共同設計的銜接式實作課程，取得副學士（2年）後，可以志趣繼續攻讀學士，或先就業再報考碩士班，今年核定的專班，橫跨AI自動化控制、5G通訊、智慧製造、智能化、新媒體、數位行銷與樂齡福祉7大領域，無須歷經統測，減少升學壓力，提早立定志向並和職涯接軌，貼近產業需求。

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教育局技職教育科長陳秉熙補充，「3+2+2」的第1個「3」可能隨著學生的年級別而變動，例如高一生適用方案是「3+2+2」、在校的高二生是「2（年）+2+2」、高三生則是「1（年）+2+2」；第1個「2」為二專、第2個「2」為二技。如經甄選進入到專班，讀了卻因不習慣、不適合，無法完成專班的條件與要求，仍可回到就讀科別的一般生，從統測管道升學，並不影響。

所謂專班條件、要求，例如大安高工與台科大的自動化工程專班，預計招收30名國中畢業生，申請者須具會考積分30分以上，在校期間維持數理與專業科目成績前50%、取得英語能力檢測CEFR B1級，以及參與台科大營隊或實驗室實習，以取得台科大入學資格。

教育部技術及職業教育司科長蔡秉欣指出，114學年度核定全國計有38所技專、138所技高，合開167個專班，3大特色包含共構課瞄準產業，導入產學合作資源、升學機會；彈性規劃職涯和生涯，免除備考統測的時間，挹注提升專業技術，提高就業力，同時也能培育產業人才。

南港高工校長劉美慧說，以和北科大共同開設的車輛工程專班為例，對應的是重機科、汽車科，校內也設有電動車技術教學中心，加上產業需求量大，若能連結到目前開發的課程，並與產業對接，有助於學生畢業後順利進入職場。

內湖高工校長林俊岳提到，雲科大與台積電有簽訂合作計畫，以日本學生為優先招收對象，內工科系以電機、電子群為主，且和雲林科大長期保持合作關係，新學年度合開智慧製造內工專班，除了拓展專業技能，也希望有機會讓技高學生去企業見學，打造智慧科技夢工廠。

松山工農秘書洪瑋鍾提及，日常生活中的資安問題層出不窮，以資訊科學生為目標對象，藉由與北商大合作智慧資安人才專班，培育產業所需人才，高一、高二、高三各5個名額，也會定期進行評估作業。

台北市1074個名額分別為工業類606個、商業類339個、家事類129個，名額佔比的部分，高一31.5%、高二25.8%、高三42.7%，希望明年可以再增加名額數量。

報名網址：https://forms.gle/wBWHwP6b8Zbzi5Aa6

北市「3+2+2」專班合作院校。（北市教育局提供）

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