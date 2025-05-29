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    另一波雲雨帶抵達！ 全台雨勢狀況、下雨時程曝光

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出雷達回波合成圖，另一波雲雨帶抵達，指出中小雨勢會持續較久， 晚上以後雲雨帶逐漸離開，降雨會從北部開始逐漸趨緩。（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出雷達回波合成圖，另一波雲雨帶抵達，指出中小雨勢會持續較久， 晚上以後雲雨帶逐漸離開，降雨會從北部開始逐漸趨緩。（圖擷取自 臉書）

    2025/05/29 15:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日鋒面通過降雨明顯，白天起中北部降雨將逐步趨緩，下午轉多雲有零星短暫雨天氣，對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出雷達回波合成圖，另一波雲雨帶抵達，指出中小雨勢會持續較久， 晚上以後雲雨帶逐漸離開，降雨會從北部開始逐漸趨緩。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO出雷達回波合成圖，可以看到有一波雲雨帶正逐漸接近台灣，粉專貼文指出，另一波雲雨帶抵達，目前影響台灣的雲系為「層狀降水型」，不像雷雨那樣急促猛烈，但中小雨勢會持續較久。

    粉專表示，降雨重點時段為中午至傍晚，雲雨帶通過台灣上空，大多數地區易有穩定性降雨，晚上以後，雲雨帶逐漸離開，降雨會從北部開始逐漸趨緩，分區雨勢狀況，北部至北台南、宜蘭、花東、澎金馬容易持續降雨，外出記得帶傘；南台南、高雄、屏東位在雨帶邊緣，主要是局部飄雨或偶陣雨，相對穩定些。

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