教育部發2萬張終身學習券 6歲以上5/30起登記抽籤

教育部提倡終身學習，今宣布推出包括推動人生第三大學、建置終身學習資源平台、發放終身學習票券等3項新措施。（記者楊綿傑攝）

2025/05/29 15:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部提倡終身學習，今宣布推出包括推動人生第三大學、建置終身學習資源平台、發放終身學習票券等3項新措施。預計發放2萬張可折抵社區大學或樂齡大學學費1000元的「終身學習券」，以及教育部所屬5間社教館所1年內可不限次數參觀的「5館通行票」3000張，5月30日起至6月18日6歲以上民眾可至終身學習票券系統 登記，領券名單將於6月19日公布。

教育部終身司長梁學政說明，終身學習券包括近2年半曾於社大或樂大就讀過的舊生券8000張，另有新生券1萬2000張，獲取者於票券使用期間可報名社大114年秋季班課程，或是年滿55歲以上者可參加樂齡大學114學年度課程，每張券可折抵學分費或學費1000元。

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此外，也將發放可於科教館、科博館、科工館、海科館及海生館等教育部所屬5間社教館，於今年7月1日起至明年6月30日止，不限次數參觀常設展的「5館通行票」。

在第三人生大學部分，中正大學副校長詹盛如說明，試辦計畫於114學年度核定38校開設103個學分學程專班，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結等3大模組，其中包括社會科學、商業及法律領域開辦26學程，服務、醫藥衛生及社福領域開設更達47學程，助中高齡者培養實用新技能外，也有機會取得學士學位。

教育部也建置「終身學習資源平台」，民眾可透過「終身學習驛站」取得教育部及所屬社教機構的學習網站或主題網站，有多元主題如博識玩家、樂活樂學、親子資源、語境寶典、傑出典範及政策開講等，滿足國人在知識探索、興趣培養及心靈提升等不同階段學習需求。

教育部次長張廖萬堅表示，台灣今年已邁入超高齡社會，在少子女化及高齡化的人口結構下，社會各面向都面臨挑戰及轉型，因此包括「提供中高齡者多元學習機會與管道」、「精進終身學習機構服務品質」、「打造全齡友善終身學習環境」等，是政府未來持續推動終身教育的課題。

教育部提倡終身學習，今宣布推出包括推動人生第三大學、建置終身學習資源平台、發放終身學習票券等3項新措施。（教育部提供）

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