拚東環段加速招標 北市捷運局長：標出去才是真的

台北市議會交通委員會29日審查112年度總決算。（記者林承鴻攝）

2025/05/29 14:47

〔記者林承鴻／台北報導〕全國多縣市捷運工程同步進行中，台北市捷運工程局表示，行政院統刪地方一般性補助款對捷運計劃型補助款雖沒有直接影響，但現在營建市場每年漲價至少10%，就算預算增加，也不見得有廠商可以施作，希望加速東環段招標，並將提案信義線東延段和萬大線一期物價調整費由市府先行墊付。

捷運環狀線東環段尚有1先期標及5區段標未標出，台北市捷運局長鄭德發表示，東環段施工費用已經不足，目前營造市場物價幾乎是當初編列預算的1.8倍到1.9倍，980億元財修計劃目前送市府審議中，希望於本會期提案由市府先行代墊，下半年展開招標程序，否則若要等中央核定，工程會再延誤至少3年，希望至少先成案招標。

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鄭德發說，現在營建市場每年漲價至少10%，相當驚人，加上東環段工程難度高，例如在松山站須穿過台鐵、高鐵基樁，國內找不到廠商施作，現在由日本的廠商研究。鄭德發進一步表示，桃園、新北、台中、高雄都在做捷運，國內大咖的營造廠商都吃飽了，就算預算增加也不見得有人可以做，「先標出去才是真的」。

此外，台北捷運信義線東延段預計今年底完工、明年初通車，萬大線一期工程預計2027年完工，民進黨議員許淑華、何孟樺關心東延段是否能如期完工通車？鄭德發表示，工程已經延誤太久，無論如何一定會如期完工。

鄭德發說明，信義線東延段物價調整費約8.06億元、萬大一期財修計劃106億元，已分別於今年2月及去年4月送交通部審查，尚未核定。而去年下半會期先行成案，經費進30億元的萬大線一期出入口變更案，現在成案施作後要付款，鄭德發說，因為有急迫性，會提案以市府先行墊支方式處理，否則經費沒有辦法因應現在的工程計劃。

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