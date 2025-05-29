端午連假遊台南 尖山埤渡假村、頑皮世界任你玩

台南頑皮世界《綠洲水樂園》。（南市觀旅局提供）

2025/05/29 14:32

〔記者蔡文居／台南報導〕明天起端午節3天連假，台南市觀旅局整合南市熱門景點，推出結合傳統文化與自然體驗的多元活動，其中，台糖柳營尖山埤渡假村與頑皮世界動物園分別推出一系列豐富活動，讓大家共度難忘端午假期。台南市長黃偉哲邀請全國民眾攜家帶眷，一同走進自然、探索生態，度過一段兼具清涼與知性的假期時光。

南市觀旅表示，今年端午節（5月30日至6月1日），特別推出一系列親子同遊的精彩活動，讓大小朋友都能在節日中感受傳統習俗的魅力，同時享受夏日清涼與自然生態的樂趣。柳營尖山埤渡假村推出融合節令文化與自然觀察的端午活動，包括「屬蛇者免門票」優惠、植物染香囊DIY、立蛋、午時水等體驗，讓遊客在歡樂中認識端午傳統。

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此外，自6月7日至7月6日舉辦的「獨角仙童樂會」，更是暑假前夕的親子首選。活動包含戶外導覽「獨角仙的快樂工作假期」、室內課程「獨角仙及牠們的產地」、以及每晚19:30至20:30的免費夜間生態導覽，從昆蟲生態到土壤觀察，提供豐富的自然教育體驗。

觀旅局表示，另一熱門景點─頑皮世界野生動物園，則於連假期間正式開放《綠洲水樂園》，推出端午限定活動《動物粽動員》，結合「水漫金山寺」傳說與趣味水戰，為炎炎夏日增添清涼感受。園區也規劃蛇類解說活動，加強遊客對生態保育的認識。此外，還推出限定甜點「粽夏霜淇淋」，讓親子在玩水同時享用夏季美味。活動期間門票五折起，全票499元、學童票380元、幼童票280元，另贈送30元消費抵用券，優惠十足。

頑皮世界保育員為浣熊準備了爽口的水果冰粽餐。（南市觀旅局提供）

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