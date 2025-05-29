台鐵推花東居民5倍購票優惠年短收億元 宜蘭、屏東也想要

台鐵推出花東居民購票點數回饋優惠，一年短收逾1億元。（記者吳亮儀攝）

2025/05/29 14:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司昨天（28日）宣布推出花東居民購票點數優惠，平日5倍回饋、假日3倍；據了解，花東優惠讓台鐵一年得短收逾1億元，台鐵將申請國發會花東基金補助。另也傳出，宜蘭、屏東也想要台鐵購票點數回饋優惠。

台鐵票價將在6月23日起調漲，花蓮和台東都要求政府和台鐵要給花東居民優惠和回饋。台鐵公司昨天宣布推出花東居民回饋，乘車日自6月23日起，設籍在花蓮縣或台東縣的會員旅客，將可享購票點數加倍回饋，假日享3倍、平日更達5倍的回饋，等於最多回饋享95折。不過這又被抨擊給的回饋太少，且老人家不方便加入會員。

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據了解，台鐵針對涉及花東的民眾推出花東會員優惠措施，一年可能要面臨短收1億元，台鐵公司也打算向國發會爭取「花東地區永續發展基金」補貼；另外，台鐵公司宣布推出花東居民回饋優惠後，宜蘭和屏東也想爭取相同優惠。

台鐵公司總經理馮輝昇今天參加台鐵便當節展前記者會，並接受媒體聯訪，他受訪時表示，花東會員優惠措施是依照行政院的函示，請台鐵針對花東居民提出優惠措施，「過去台鐵也評估透過會員點數加倍送的方式提供花東居民優惠，目前台鐵提出來的方案就是平日會員點數5倍送，假日點數3倍，未來購票最多可折抵50%或可折抵在購買鐵路商品，在振興花東經濟考量上，透過這樣的措施讓花東居民減輕交通負擔」。

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