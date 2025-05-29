超神奇！百萬分之7.6機率 連續17個聖筊選出「他」當爐主

林岳憑以17個聖筊當選新港鄉中庄永祿宮神農聖帝值年爐主。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/29 14:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕連續17個聖筊（聖杯）的機率有多低，答案是百萬分之7.6，真的比被雷打到低很多。不過嘉義縣新港鄉中庄永祿宮5月21日舉行神農聖帝新的值年爐主擲筊時就擲出17個聖筊，成了新港茶餘飯後熱門話題。尤其隔天5月22日的今彩539還開出獎號17，更令人嘖嘖稱奇。

中庄永祿宮在神農聖帝聖誕（農曆4月26日、國曆5月23日）前夕的農曆4月24日（國曆5月21日）晚上進行新的值年爐主擲筊，由時任爐主的陳炎川幫30位會員擲筊。輪到登記第16位的林岳憑，連續擲出17個聖筊當選新科爐主。不在場的林岳憑接到朋友電話告知，還笑回「詐騙集團喔」，直到中庄村長張秀安打電話來恭喜才相信，趕過去永祿宮辦理爐主交接。

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林岳憑表示，原本和永祿宮神農聖帝並沒有交集，因有位好友的父親幾年前生了重病，在永祿宮神農聖帝加持下康復，之後就跟著好友加入神農聖帝會員，今年第一次有參與值年爐主擲筊機會，沒想到竟然會以17個聖筊當選，到現在還覺得超神奇。

據了解，當天晚上由時任爐主的陳炎川幫30位會員擲筊時，在幫林岳憑擲筊前，最高為4個聖筊，只有1位，其餘大多是1個或2個聖筊，之後最高只有2個聖筊，完全沒有超越的機會。當陳炎川幫林岳憑擲出10個聖筊時，現場氣氛熱絡，而隨著1個又1個聖筊出現，歡呼聲四起，最終第18次聖筊，筊以兩個陽面朝上「笑筊」圓滿結束。

新港鄉中庄永祿宮神農聖帝的神袍上夾著稻穗。（記者蔡宗勳攝）

林岳憑以17個聖筊將神農聖帝迎回家供奉。（林岳憑提供）

連續17個聖筊的機率是百萬分之7.6。（記者蔡宗勳翻攝）

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