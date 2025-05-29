端午節農遊社區 嘉市大溪厝社區將舉辦千人立蛋活動

大溪厝社區發展協會理事長邵祈誠（右）等號召民眾穿花襯衫參加潑水節活動。（邵祈誠提供）

2025/05/29 14:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕端午節連假將登場，嘉義市大溪厝社區攜手何庄社區，5月31日上午9點至下午3點半，在大溪里紫微宮舉辦「大溪農遊Part2」活動，推出半日與全日遊程，中午11點號召千人立蛋，透過體驗活動，深入認識社區歷史人文。

嘉義市大溪厝開發歷史早，廣布地下水，據傳鄭成功部隊在此駐紮時鑿井取水；現存「金雞穴」、「公鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」8口古井，終年有水，各具有如招財、祈求健康、讀書等意涵。

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大溪厝社區發展協會理事長邵祈誠表示，每年端午節因許多民眾到社區古井取用午時水，社區5年前起，將端午節活動結合潑水節，為傳統節日增添新意。

邵祈誠說，今年「大溪農遊Part2」活動，以「花襯衫潑水節」為主題，攜手何庄社區推出半日、一日遊程，規劃艾草條、平安皂、鹹蛋DIY體驗活動，以及社區導覽等節目。

邵祈誠表示，民眾除可線上或現場報名農村遊程，31日上午11點舉行立蛋、12點潑水狂歡等活動，現場還提供「文昌水」、「事業水」等午時水，供民眾免費索取，穿花襯衫的民眾，還可獲贈2顆肉粽。

大溪厝社區8口古井各有特色，大溪厝社區發展協會在端午節當天，將井水裝瓶提供民眾索取。（邵祈誠提供）

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