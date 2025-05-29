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    第5屆台灣氣候行動博覽會在高雄 高市府提5大行動

    高市府舉辦韌性城市工作坊，為今年10月的「第五屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）」揭開序幕。（記者葛祐豪攝）

    高市府舉辦韌性城市工作坊，為今年10月的「第五屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）」揭開序幕。（記者葛祐豪攝）

    2025/05/29 13:29

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「第五屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）」將於今年10月在高雄駁二舉行，今（29）日先舉辦韌性城市工作坊，為活動揭開序幕；高市府並與國際氣候發展智庫（ICDI）合作發起「台灣氣候行動夥伴倡議」，透過五大行動，實踐國家NDC3.0減碳新目標，力助高雄高碳產業轉型。

    高市府今天於淨零學院舉辦《2025 TAIWAN COP5啟動儀式》，市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、中央部會、中鋼、國泰等企業，共同為10月24日至26日於高雄駁二舉辦的「第五屆台灣氣候行動博覽會」揭開序幕。

    陳其邁致詞時說，高雄是全台工業重鎮，2023年碳排放量4952萬噸，占全國1/5，其中又以工業排放占80%為最高，因此協助產業轉型，是城市減碳最關注的課題。

    陳其邁強調，務實執行減碳、訂定明確目標、政府提供協助，是成功的三個良帖，他建議中央應考量整體國家財政，共同協助企業解決轉型問題，譬如碳費徵收建議用於補助企業實質減碳；他也感謝國際氣候發展智庫（ICDI）協助高雄拓展城市國際能見度，今年也將前進COP 30。

    台灣氣候行動博覽會是由國際氣候發展智庫，自2021年起主辦的年度氣候盛會，第一屆從高雄出發，歷經台北、台中，第五屆再回到高雄，今年高市府特別與智庫提出「台灣氣候行動夥伴倡議」，邀請各界共同落實六大部門減碳計畫、綠色經濟制度、綠領人才培育、在地化減碳、調適等五大行動，作為博覽會主軸。

    高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市已開始新一輪減碳行動，政策方面，啟動第三期減量方案（2026-2030）研擬；在綠色經濟方面，推動碳權主軸計畫，包含電動樁、生質能等申請專案；在產業減碳部分，透過淨零學院、自主減量計畫輔導團等，協助碳費優惠費率取得。

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