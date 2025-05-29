「含糖」飲料加價、糖稅呼聲高 民團促政府出手控糖

台灣健康聯盟（THA）今（29日）公布最新調查，呼籲政府可透過價格、標示等政策手段，引導民眾健康飲食，促進全民健康。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/29 13:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕明知高糖飲料傷身，卻總讓人難以抗拒，不過台灣健康聯盟（THA）今（29日）公布最新調查，發現超過8成民眾會因價格改變飲料選擇，83.6%表示含糖飲料若漲價會減少購買，89.2%則願意因優惠改喝無糖，此外近9成受訪者支持在高糖飲品包裝上加註健康警示標籤，73.8%民眾支持開徵糖稅，THA呼籲政府可透過價格、警示等政策手段，引導健康飲食行為，促進全民健康。

這份「食安五環2.0政策暨減糖新生活調查」由THA透過SurveyCake平台進行，針對全台22縣市年滿20歲以上民眾調查，共回收1113份有效問卷。記者會由THA理事長吳玉琴主持，邀集衛福部食藥署副署長林金富、國健署副署長賈淑麗、立委王正旭與蔡易餘及營養學者等出席。

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吳玉琴指出，調查中有92.3%民眾認為含糖飲料對健康有害，卻仍有近4成每週飲用3次以上。她建議政府可推動「有糖加價、無糖減價」等誘因機制，讓健康飲食成為更輕鬆的選擇。

國健署副署長賈淑麗表示，世界衛生組織建議，成人每日糖分攝取應低於總熱量的10%，以每日1800至2000大卡推算，大約是50克糖，相當於1.5瓶可樂或2杯柳橙汁。但我國民眾平均攝取量高達17.3%，遠遠超標，加上手搖飲、甜點等習慣，糖過量早已成為全民健康警訊；她也指出，國人體重過重與肥胖比率已達50.8%，此次調查反映的民意將成為未來政策修正的重要依據。

調查也顯示73.8%民眾支持開徵糖稅。台大醫院營養室主任陳珮蓉表示，過量攝糖與肥胖、代謝症候群、心血管疾病甚至癌症息息相關，全球已有一半人口生活在實施含糖飲料稅的國家或地區，台灣應積極參考借鏡。

除了減糖，食品安全也是焦點。調查發現，43.4%民眾不滿政府過去一年的食安把關，其中34.5%認為應加強源頭管理，23.3%希望強化稽查與檢驗。吳玉琴說，從蘇丹紅辣椒粉到寶林茶室中毒案，民眾對外食充滿疑慮，THA呼籲政府，應從四大面向著手強化政策。

一是提升「食安五環2.0」的執行力，擴大源頭管理與稽查檢驗，回應逾四成民眾對政府把關的不滿；二是落實高糖、高鈉、高熱量食品的健康警示標示，提供民眾更透明的選擇依據；三是推動「有糖加價、無糖減價」等價格誘因，鼓勵民眾改喝低糖飲品；四是研擬糖捐或糖稅制度，作為擴充食安預算的財源，從制度面推動全民健康。

食藥署副署長林金富回應，食安五環2.0中，「源頭管理」與「全民監督」兩環維持不變，重點將放在「整合產製銷鏈、補強地方稽查人力，以及加重黑心廠商責任」。他指出，政府已將食安預算翻倍至10億元，其中5億元用於補助地方執行，強化第一線把關能力，「讓民眾吃得安心，政府責無旁貸」，他也肯定「有糖加價、無糖減價」的政策方向，強調價格背後反映的不只是金錢，更是健康的代價。

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