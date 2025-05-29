香蕉花做成歐式麵包及素肉脯 竹市高中生奪全國高中職專題創意競賽第一名

利用香焦花及香蕉皮做成歐式麵包及素肉脯，新竹市光復高中創意發想，奪全國高中職專題創意競賽第一名，相當不簡單。（記者洪美秀攝）

2025/05/29 13:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕利用一般人不要的香蕉皮及香蕉花做成酵母，再融入花香再利用做成麵包及素肉脯和蜜果乾，新竹市光復高中餐飲科學生發揮創意與實作精神，以「酵遇花香」作品獲年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽第一名，在102件參賽作品中脫穎而出。

餐飲科高三學生徐羽欣、陳妤蓁及涂遠志在老師廖杏珠指導下，用「酵遇花香」的概念進行創意研發，將環保再利用、天然發酵、素食健康等元素融入，把一般人不要的農業廢棄物—香蕉花與香蕉皮拿來當原料，開發出素肉脯、蜜花堅果與三種口味的野酵歐式麵包片、發酵酸白菜及藍染布巾，將農業廢棄物轉化成7項創意禮盒，這樣的發想與成果吸引評審目光，肯定學生的創意實踐。

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學生徐羽欣說，首先是化廢為寶、永續利用，將香蕉成熟過程中會被丟棄的花苞與果皮重新利用，提升其經濟價值，也避免環境污染。接著採全植物配方、健康取向，無添加物，幾乎98%試吃者都覺得無負擔。同時也採實驗驗證，用微生物培養、發酵技術與問卷調查，驗證產品在營養、風味與市場的潛力，最後則是將食創與文創結合，包裝採用香蕉花花青素天然藍染布巾，成為獨一無二的文創商品。

學生說，香蕉花其實很苦澀，為解決此狀況，於是利用糖混入融煮及發酵，而素肉脯則是以滷汁方式來收斂，最後終於做成像果乾般的口感，雖歷經半年以上的研發與不斷試驗，但能完美呈現成果，很值得。

獲全國專題製作第一名，3名學生都已準備好繼續升學，朝餐飲專業領域繼續研發，希望在技職領域闖出一片天，在餐飲烘焙持續精進。

利用香焦花及香蕉皮做成歐式麵包及素肉脯，新竹市光復高中創意發想，奪全國高中職專題創意競賽第一名，相當不簡單。（記者洪美秀攝）

利用香焦花及香蕉皮做成歐式麵包及素肉脯，新竹市光復高中創意發想，奪全國高中職專題創意競賽第一名，相當不簡單。（記者洪美秀攝）

利用香焦花及香蕉皮做成歐式麵包及素肉脯，新竹市光復高中創意發想，奪全國高中職專題創意競賽第一名，相當不簡單。（記者洪美秀攝）

利用香焦花及香蕉皮做成歐式麵包及素肉脯，新竹市光復高中創意發想，奪全國高中職專題創意競賽第一名，相當不簡單。（記者洪美秀攝）

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