借書換球賽門票 彰化圖書館活動熱潮再起！

彰化縣伸港鄉立圖書館有參加「閱讀全壘打」活動。（資料照，伸港鄉立圖書館提供）

2025/05/29 13:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕借書就有機會免費看棒球賽？沒錯，中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第10年，借書換票活動即日起跑，彰化縣民只要在伸港、福與縣立圖書館在指定期間完成借書10本等閱讀任務，就有機會兌換限量450張中信兄弟平日主場電子門票。

伸港鄉立圖書館館長張惠虹表示，這項「閱讀全壘打」活動非常受到歡迎，該館曾在2022年參與過，今年再次榮幸獲選，該館分配到票數為150張，由於只要即日起到6月30日，到該館完成借書10本，同時填寫活動問卷，並撰寫50字以上的閱讀心得，就有機會兌換「中信兄弟平日主場電子門票兌換券」，每人限領一張。

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張惠虹說，依照以往的經驗，這項活動很搶手，加上票數有限，門票很快就會兌換完畢，想要去看球賽的民眾，可以加快速度來借閱。但這項活動必須持個人借書證來親辦參加，完成心得撰寫者，我們將從中選出10位「MVP閱讀強打者」，送出價值2000元的中信兄弟或是中信特攻周邊商品。

除了伸港鄉立圖書館以外，福興鄉立圖書館也有分配到80張門票，縣立圖書館有220張，總計彰化縣共有3處圖書館共450張門票，共同參與借書換票的活動。

閱讀全壘打活動已經起跑，由於參加活動的圖書館票數有限，非常搶手。（伸港鄉公所提供）

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