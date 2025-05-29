黑心！食品公司竄改有效日期 1萬片過期2年豬排被民眾吃下肚

黑心食品公司竄改有效日期，檢調查出已有1萬多片過期2年豬排被民眾吃下肚。（記者黃佳琳翻攝）

2025/05/29 12:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營全芳味食品公司的蔡姓男子，向南部30年老字號肉品公司進貨2萬3千片豬排，但銷售情況不佳，豬排過期後，蔡男竟指使員工竄改有效日期，再把過期豬排賣給知名連鎖賣場，被肉品公司員工發現後檢舉；高雄檢調獲報偵查，發現已有逾萬片過期2年的豬排被民眾吃下肚，高雄地檢署今偵結後依違反食安法起訴，並向法院求處2年以上重刑。

檢方指出，位於彰化的全芳味食品公司，2022年4月7日、18日各向南部30年老字號肉品公司進貨豬排5860包、1860包（每包有3片豬排），有效日期為2022年9月16日，由於銷售情況不佳，全芳味蔡姓負責人竟指使員工將豬排的有效日期標籤更改後再延長半年，陸續以低價出貨給網路直播主、南部知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

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去年10月，肉品公司員工發現某知名連鎖賣場的臉書刊登販售豬排商品，員工機警透過公司內部系統查詢，發現該款商品已於2021年停產，並於2022年全面下架販售，員工除報案外，並通知蔡姓男子趕快將產品回收下架，不要再把過期豬排賣給消費者吃。

高雄地檢署檢察官李侑姿、吳書怡、呂尚恩、張良鏡獲報指揮高雄市調查處、保七、高市刑大等單位進行追查，順利在彰化某冷凍倉庫裡搜出已回收的9020包過期豬排，但經統計，已有逾萬片過期2年的豬排被民眾吃下肚；檢方認為，蔡男竄改豬排有效日期，讓不知情的下游業者和消費者購買並吃下過期食品，情節重大且足以危害人體健康，因此依違反食品安全衛生管理法起訴，並請法院對蔡男從重量刑2年以上有期徒刑，全芳味公司部分則求科罰金500萬元。

黑心食品公司竄改有效日期，檢調查出已有1萬多片過期2年豬排被民眾吃下肚。（記者黃佳琳翻攝）

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