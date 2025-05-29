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    三峽、汐止、泰山、新莊6/1部分路段140車位收費管理

    三峽、汐止、泰山和新莊等地區部分路段6月1日起將新增路邊汽車停車格、啟動收費管理。圖為新莊區福營路。（新北市交通局提供）

    三峽、汐止、泰山和新莊等地區部分路段6月1日起將新增路邊汽車停車格、啟動收費管理。圖為新莊區福營路。（新北市交通局提供）

    2025/05/29 12:49

    〔記者黃子暘／新北報導〕都市停車位一位難求，但部分路邊車位卻遭到長期佔用，新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，為了有效利用道路空間、改善長期被車輛或廢棄車佔用亂象，交通局會同相關單位，在近期針對三峽、汐止、泰山和新莊等地區部分路段現場勘查，自6月1日起將新增140個路邊汽車停車格、啟動收費管理，維持停車秩序。

    許芫綺表示，6月1日起將納入收費的路段包括泰山區莊泰路、新莊區福營路、三峽區長泰街78巷巷底、介壽路311巷巷底水防道路、汐止區茄安路；這些路段沒有明確停車規劃，經常被當成私人車位使用，甚至遭到廢棄車輛佔用，影響市容之餘也不便民眾停車，因此6月1日起相關路段訂定不同收費方式與時間，讓資源使用更公平有效。

    至於收費方式，許芫綺說，泰山區莊泰路、新莊區福營路收費時間為週一至週五早上7點到晚上8點，採計時收費，每小時20元；三峽區長泰街78巷巷底、介壽路311巷巷底水防道路收費時間為週一至週五早上7點到晚上6點，採計次收費，每4小時30元；汐止區茄安路收費時間為每週一至週五早上8點到晚上6點，採計次收費，每次60元。

    交通局補充，繳納路邊停車費，可以使用行動支付 App和全國繳費網即時查詢、快速付款，欲查詢停車格或費率，也可至交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

    三峽、汐止、泰山和新莊等地區部分路段6月1日起將新增路邊汽車停車格、啟動收費管理。圖為汐止區茄安路。（新北市交通局提供）

    三峽、汐止、泰山和新莊等地區部分路段6月1日起將新增路邊汽車停車格、啟動收費管理。圖為汐止區茄安路。（新北市交通局提供）

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