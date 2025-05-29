宜蘭河龍舟賽開挖濱溪帶 擾動保育類台灣梅氏鯿挨批

宜蘭市龍舟錦標賽30日將在宜蘭河西門橋至慶和橋段登場，有隊伍提前於河道上練習。（記者王峻祺攝）

2025/05/29 13:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市龍舟錦標賽30日將在宜蘭河西門橋至慶和橋段登場，宜蘭市公所在未獲水利署許可下，派駐怪手開挖濱溪帶順暢河道以利賽事，因擾動保育類台灣梅氏鯿棲地，引發環團不滿向地檢署告發，水利署已要求停工。市公所回應，將會深刻檢討，找出因應方式。

宜蘭河西門橋至慶和橋段之間河道生態豐富，還是台灣梅氏鯿重要野生棲地，目前正值繁殖期，卻傳出市公所為舉辦龍舟賽，破壞濱溪帶植被，讓原本綠意盎然的南北岸際瞬間成土堆，環團發現後趕赴制止，還當場和施工單位起口角。

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宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說，宜蘭河是許多原生種魚類棲地，公所因龍舟賽，雇用大型怪手進入河道，大面積清除兩側濱溪帶及擾動水域，這樣粗暴行為，恐使族群數量不到200隻的台灣梅氏鯿，從此在宜蘭河消失，為避免這樣的憾事爾後一再發生，已請主管機關水利署與市公所針對維管原則及作法進行溝通。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮說，當初河道要疏濬已討論多次，不能破壞濱溪帶擾動台灣梅氏鯿棲地，現在正值牠們的繁殖期，卻為了龍舟賽清除植被，違反當初約定，嚴重破壞保育類動物棲地，基於保護立場將提出告訴。

長期為地方進行生態檢核的專家范倚瑄說，台灣梅氏鯿主要產卵在植被上，水中植被遭破壞後，導致產卵植被可能遭移除，更讓梅氏鯿無法重新產卵，棲地族群數量將會受到影響。

經濟部水利署第一河川分署表示，宜蘭市公所確實沒有提到有機械要進入河道進行清除作業，若有變動地形、地貌就要申請，目前已要求停工並檢討，後續會再與公所進一步討論，強化生態共識。

針對梅氏鯿環境遭破壞，環團也前往宜蘭地檢署具狀告發宜蘭市公所觸犯野生動物保育法及水利法。宜蘭市公所回應，平時不會干擾宜蘭河當地生態棲息，這次為了龍舟賽在適度範圍內清理，維持賽道順暢，會深刻檢討並與河川署討論出因應方案，以利兼具生態環境保育與傳承珍貴文化賽事。

宜蘭河濱溪帶植被遭清除成土堆。（記者王峻祺攝）

宜蘭市公所在未獲水利署許可下，派駐怪手開挖濱溪帶順暢河道以利賽事，因擾動保育類台灣梅氏鯿棲地，引發環團不滿向地檢署告發，水利署已要求停工。（記者王峻祺攝）

棲息在宜蘭河的台灣梅氏鯿。（宜蘭惜溪聯盟提供）

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