出門買菜回來「家被拆光光」！霧峰六股庄成立自救會 建商稱法院見

霧峰六股庄守護起家厝自救會林美鈔（左）買菜回家，驚見「住家被拆光」。（記者黃旭磊攝）

2025/05/29 12:39

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰六股里社區（農試所段54地號）前地主為霧峰林家後代，將2000多坪土地轉賣給霧峰在地「金x」建設公司後，建商於4月21日強拆20多戶民宅，林姓住戶出門買菜回家，驚見「百年住家被拆光」，社區成立霧峰六股庄守護起家厝自救會，高呼「建商違法拆屋」，而建商董娘回應說「現在正在法律訴訟中」，至於原地主霧峰林家並未出面。

「建商違法拆屋、還我優先購買權」，六股里半數房屋被拆除，20多戶家庭成立「霧峰六股庄守護起家厝自救會」，由六股里長王原祥帶領，痛批建商無視佃農租約，五代人居住百年，定期向前林家地主繳交租金，一夕間家園灰飛煙滅，要求建商先與住戶協商，也主張前地主擁有土地優先購買權，要求建商尊重契約精神。

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霧峰六股庄守護起家厝自救會林美鈔說，住戶買菜回家驚見「住家被拆光」，4月21日拆屋，所有家當都在裡面，和式房間、冰箱冷氣都在裡面，我們沒拿一點出來，他（建商）硬拆，說有第三者簽給他（建商），問題是第三者沒有法定繼承人，領錢我也不知道，從頭到尾都不曉得，這樣有社會公理嗎。

建商董娘在成立會場接受媒體電訪，董娘說，現在正在法律訴訟中，至於斷水斷電等指控，律師正在國外會發聲明稿說明。

住戶提供霧峰林家後代租賃建地對帳單，表明為合法佃農租地，時代力量台中黨部執行長鄒明諺、道呈法律事務所律師李冠穎為住戶發聲，李冠穎強調，住戶是世代是林家佃農，住宅有使用事實，依照民法426-2條規定，地主出賣土地需詢問原住戶是否願意承購「國家保障居住正義，不然住戶沒地方去。」

住戶成立霧峰六股庄守護起家厝自救會，高呼「建商違法拆屋」。（記者黃旭磊攝）

住戶出門買菜回家，驚見「百年住家被拆光」。（記者黃旭磊攝）

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